Rise of the Ronin Release: Open-World-Spiel für PS5 jetzt noch schnell mit Preorder-Bonus sichern

Das Warten hat bald ein Ende: In knapp vier Wochen erscheint Rise of the Ronin für PS5!

Am 22. März 2024 ist es endlich soweit: Das PS5-exklusive Action-Rollenspiel Rise of the Ronin erscheint und entführt euch in eine im historischen Japan angesiedelte Open World. Falls ihr euch noch den Preorder-Bonus sichern wollt, bleibt euch also nicht mehr viel Zeit. Diesen könnt ihr euch unter anderem bei Amazon sichern:

Natürlich könnt ihr Rise of the Ronin auch bei vielen anderen Shops vorbestellen. Hier ein paar Beispiele:

Amazon, MediaMarkt und Saturn bieten übrigens eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger.

Was ist der Preorder-Bonus?

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Preorder-Boni von Rise of the Ronin abzustauben.

Als Vorbesteller-Boni bekommt ihr zwei Ingame-Gegenstände, nämlich das Iga-Ninja-Rüstungsset und das Katana des Iga-Ninjas. Außerdem gibt es vier verschiedene Kampfstile, drei davon fürs Katana und einer für Stangenwaffen.

Was ist Rise of the Ronin?

Historisches Setting: Rise of the Ronin ist ein von Team Ninja entwickeltes Open-World-Spiel, das aufgrund seiner Spielwelt und seiner Optik gerne mit Ghost of Tsushima verglichen wird. Es hat nämlich ein komplett historisches Setting, ohne Magie oder Dämonen. Allerdings spielt Rise of the Ronin im Japan des 19. Jahrhunderts und somit zu einer Zeit, als Schusswaffen bereits verbreitet waren.

9:53 Absturz oder Überflieger? - Das PS5-Exclusive Rise of the Ronin macht's spannend

Fordernd, aber nicht frustrierend: Spielerisch dürfte Rise of the Ronin mehr mit dem ebenfalls von Team Ninja stammenden Nioh zu tun haben. So sollt ihr auch hier anspruchsvolle Bosskämpfe meistern müssen, in denen gutes Timing bei Paraden essentiell ist. Ganz so schwer wie Nioh soll Rise of the Ronin aber nicht werden. Allein schon der Umstand, dass die Welt komplett offen ist und ihr deshalb nicht mehr so leicht bei einem einzigen Gegner festhängen könnt, dürfte viel Frust vermeiden.

Mehr Beweglichkeit: Von Nioh unterscheidet sich Rise of the Ronin auch dadurch, dass beim Spieldesign mehr auf Höhenunterschiede und eine hohe Beweglichkeit der Hauptfigur gesetzt wird. Dabei helfen entsprechende Gadgets: Der Greifhaken befördert euch in Sekundenschnelle auf Hausdächer und Anhöhen. Außerdem steht euch ein Gleiter zum Erkunden der weiten, offenen Gebiete zur Verfügung.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere spannende Neuerscheinungen und günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: