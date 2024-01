Rise of the Ronin: Alles, was ihr über das PS5-exklusive Koop Action-RPG wissen müsst

Wir verraten euch alles, was ihr über das Open World-Spiel wissen müsst.

Über das PS5-exklusive Action-RPG Rise of the Ronin war lange Zeit abseits eines Leaks kaum etwas bekannt. Gerade da der Titel von Nioh-Entwicklerteam Team Ninja stammt, stellte sich die Frage, wie viel Souls eigentlich in dem Open World-Spiel steckt.

Inzwischen gibt es umfangreiche offizielle Infos, die uns einen weit besseren Eindruck vom Koop-Spiel verschaffen. Diese zeigen, dass das Entwicklerteam ein Stück weit von bekannten Pfaden abweicht und deutlich einsteigerfreundlicher werden will. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Rise of the Ronin?

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv nur für die PlayStation 5.

Wie sieht es mit einer Demo aus? Zu früheren Titeln von Team Ninja gab es vor Release für gewöhnlich Demos, beziehungsweise Beta-Wochenenden. Zu Rise of the Ronin ist bisher nichts dergleichen angekündigt.

Wird Rise of the Ronin ein Soulslike?

Rise of the Ronin wird zumindest kein klassisches und ausschließlich knüppelhartes Soulslike wie die Nioh-Reihe. Der Titel bekommt drei Schwierigkeitsgrade und berücksichtigt dabei auch Story-Fans.

Eine Bestrafung für den Tod soll es aber immer noch geben, nur soll diese laut Entwickleraussage nicht mehr so fies ausfallen wie bei gewohnten Soulslikes. Außerdem spawnen wir beim Tod wie gewohnt an Checkpoints, die wir in der Welt freischalten müssen.

Um Bosse zu besiegen, müssen wir zudem ihre Bewegungsmuster lernen und am besten auch die Parier-Mechaniken meistern. Ob der einfachste Schwierigkeitsgrad also tatsächlich zum Selbstläufer wird, muss sich zeigen. Das Spiel dürfte aber wesentlich einsteigerfreundlicher sein als bisherige Titel des Teams. Der höchste Schwierigkeitsgrad soll außerdem Nioh-Fans ansprechen und daher wohl richtig knackig werden.

Die Schwierigkeitsgrade

Rise of the Ronin erhält drei Schwierigkeitsgrade und so sehen sie laut den Entwicklern aus (via jeuxvideo.com):

Story-Modus: Für Spieler*innen, die eher die Story genießen und keinen hohen Schwierigkeitsgrad haben möchten.

Für Spieler*innen, die eher die Story genießen und keinen hohen Schwierigkeitsgrad haben möchten. Normaler Modus: Für Spieler*innen, die diese Art von Titeln bereits gewohnt sind.

Für Spieler*innen, die diese Art von Titeln bereits gewohnt sind. Fordernder Modus: Für Spieler*innen, die eine Herausforderung gleich Nioh oder anderen Soulslikes suchen.

Was ist über die Spielmechaniken bekannt?

Wer Titel wie Nioh oder Wo Long gezockt hat, soll sich in Rise of the Ronin gleich zu Hause fühlen, aber auch neue Mechaniken geboten bekommen. Wir müssen Boss-Bewegungsmuster verinnerlichen, präzise reagieren und Parieren spielt eine große Rolle.

Neben Nahkampfwaffen wird es auch eine Auswahl (teils westlicher) Schusswaffen geben. Zur großen Waffenaufwahl sollen außerdem unterschiedliche Kampfstile kommen. Um die Open World zu bereisen, gibt es Tools wie einen Enterhaken und Gleitschirm, die wir ebenfalls taktisch im Kampf einsetzen sollen.

Wie sieht es mit Singleplayer und Multiplayer aus?

Wir können das Spiel wahlweise alleine oder mit Freund*innen bestreiten.

Was wissen wir über die Welt und das Setting?

Rise of the Ronin setzt im Gegensatz zu Nioh und Wo Long mit ihrem missionsbasierten Design auf eine zusammenhängende Open World. Laut den Entwicklern können wir uns schon ab Beginn sehr frei und ohne Hindernisse in dieser bewegen.

Dieses Mal keine Mythologie: Ein weiterer großer Unterschied ist, dass das Setting dieses Mal auf Realismus setzt, während wir in den anderen Spielen regelmäßig Dämonen und Sagenwesen bekämpfen.

Was wissen wir über die Story?

Rise of the Ronin ist im 19. Jahrhundert angesiedelt, einer sehr grausamen Zeit, während der in Japan jede Menge Chaos herrschte. Wir schlüpfen in die Rolle eines Ronins, also eines herrenlosen und frei herumstreifenden Samurai, den wir im Charakter Editor gestalten können.

Wir werden höchstwahrscheinlich wieder auf viele historische Persönlichkeiten treffen und sollen mit unseren Entscheidungen den Verlauf der Geschichte formen können.

