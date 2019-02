Rockstar sucht neue Mitarbeiter - Kommt GTA 6 oder ein RDR2-DLC?

Rockstars aktuelles großes Spiel, Red Dead Redemption 2, ist zwar gerade erst vor vier Monaten erschienen und Red Dead Online sogar noch in der Beta-Phase, trotzdem dürfte man sich hinter den Kulissen bereits mit neuen Projekten beschäftigen.

Darauf weisen nun auch mehrere Stellenausschreibungen von Rockstar hin. An mehreren Standorten auf der ganzen Welt sucht der Entwickler Leute für diverse Positionen, darunter etwa Animations-Programmierer am Standort New York oder einen Gameplay-Programmierer in Toronto.

GTA 6 als nächstes großes Projekt?

Die schiere Zahl der Stellenausschreibungen deutet zumindest darauf hin, dass die GTA- und RDR2-Macher in naher Zukunft noch intensiver an etwas werkeln werden. An was genau, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Zwei naheliegende Optionen sind:

GTA 6 - Auch wenn GTA Online immer noch für genügend Umsatz sorgt: GTA 5 erschien vor mittlerweile fast 6 Jahren, die Fans lechzen nach einem neuen großen Teil.

- Auch wenn GTA Online immer noch für genügend Umsatz sorgt: GTA 5 erschien vor mittlerweile fast 6 Jahren, die Fans lechzen nach einem neuen großen Teil. Red Dead Redemption 2 Story-DLC - Auch hier liegt der Fokus auf dem Online-Part, ein Story-DLC für RDR2 ist aber nicht komplett unrealistisch.

Interessant: In den Stellenbeschreibungen lassen sich Hinweise darauf finden, dass die nächsten Projekte sowohl auf der aktuellen, als auch der nächsten Konsolengeneration erscheinen könnten. Eine lautet zum Beispiel:

"Entwickeln sie neue und verbessern Sie vorhandene Grafiktechnologien, um visuelle Darstellungen auf dem neusten Stand der Technik zu erreichen."

Bereits Anfang des Jahres ließen sich aus Stellenausschreibungen von Rockstar mögliche Next Gen-Projekte herauslesen. Und verwunderlich wäre das nicht, immerhin rückt die Vorstellung der neuen Konsolengeneration mutmaßlich immer näher.

Was glaubt ihr, wird Rockstar als nächstes ankündigen?