Xbox Scarlett

Wie Sony werkelt auch Microsoft hinter den Kulissen bereits fleißig an der nächsten Xbox-Konsolengeneration. Der schlichte Codename dafür: "Scarlett". Die Scarlett-Generation soll aus zwei unterschiedlichen Modellen bestehen und mutmaßlich im Jahr 2020 erscheinen.

Doch bis dahin müssen die Konsolen erst einmal vorgestellt werden. Und zu eben dieser Vorstellung gibt es nun ein neues Gerücht. Die französische Website Jeuxvideo mutmaßt in einem aktuellen Artikel, dass die beiden Xbox-Modelle (mit den Codenamen "Anaconda" und "Lockhart") auf der E3 2019 im Juni vorgestellt werden könnten.

Halo: Infinite als Starttitel?

Doch nicht nur das: Laut Jeuxvideo seien auch die Ende Januar durchs Netz geisternden Hardware-Specs der Konsole "nahe an der Realität", Microsoft würde also bei den Prozessoren auf AMD Zen-Modelle setzen, der RAM würde 12 GN bei der Lockhart und 16 GB bei der Anaconda betragen.

Auch zu möglichen Spielen für die Scarlett-Generation gab es Angaben. So soll etwa Halo: Infinite als Cross-Gen-Titel zum Launch der neuen Konsolen erscheinen. Und auch Ninja Theory habe etwas in der Pipeline. Was genau, dazu gibt es im Artikel keine Angaben.

Wir meinen: Das von Jeuxvideo skizzierte Szenario ist durchaus realistisch. Da Sony dieses Jahr auf der E3 nicht vertreten sein wird, könnte Microsoft das dadurch freigewordene Rampenlicht nutzen, um die Scarlett ausführlich vorzustellen.

Auch Halo: Infinite als Starttitel klingt plausibel, das neue Master Chief-Abenteuer läuft auf der neuen Slipspace-Engine, die wohl erst auf der neuen Generation ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen würde.

So oder so bleibt es spannend, denn die Gerüchte nehmen zu und die Vorfreude auch.

