Der nächste Rollenspiel-Hit? Das könnte das beste PS5-Spiel im März 2025 werden, von dem ihr noch nie was gehört habt!

Dieses Rollenspiel für PS5 und Xbox Series hat zumindest das Potenzial dazu, eines der Highlights im März zu werden, auch wenn es hierzulande kaum bekannt ist.

Schon in ein paar Wochen, nämlich am 21. März, erscheint ein großes Rollenspiel für PS5, das vermutlich die wenigsten von euch bislang auf dem Schirm haben, und das, obwohl es sich um den 26. Hauptteil einer altehrwürdigen RPG-Reihe handelt. Wenn ihr jetzt bei Amazon vorbestellt, könnt ihr euch bereits 10 Prozent Rabatt auf den UVP sichern und kommt damit ein Stück günstiger weg als beim digitalen Kauf im PlayStation Store:

Neben der PS5-Version gibt es bei Amazon auch eine PS4-Fassung, die ihr momentan noch ein paar Euro günstiger bekommt, sowie eine Version für Xbox Series X, auf die es allerdings keinen Rabatt gibt. Natürlich bietet Amazon die übliche Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger. Zu den gleichen Bedingungen könnt ihr alternativ übrigens auch bei MediaMarkt bestellen:

Alchemie, uralte Geheimnisse & schnelle Kämpfe: Das bietet das Rollenspiel-Highlight im März

In der großen und geheimnisvollen Welt von Atelier Yumia geht ihr öfter auf die Suche nach Zutaten für eure alchemistischen Experimente.

Die Rede ist von Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (bzw. „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“). Wie in allen Spielen der schon seit 1997 laufenden Reihe spielt ihr eine Alchemistin. Dementsprechend sind Crafting und die Suche nach Ressourcen ein zentraler Teil des JRPGs und auch sinnvoller ins Gameplay eingebettet als in manch anderem Rollenspiel.

Im Vergleich zu den Vorgängern hat Atelier Yumia nicht nur eine neue Hauptfigur, sondern mit dem „Envisioned Land“ auch ein neues Setting, in dem keiner der 25 Vorgänger spielte. Das Rollenspiel handelt von einem ehemals hochentwickelten Reich, in dem die Alchemie eine zentrale Rolle gespielt hatte, bis es durch eine mysteriöse Katastrophe zerstört wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Seither gilt dort die Alchemie als böse. Als Yumia Jahrhunderte später herausfindet, dass sie von Alchemisten abstammt, will sie den Ursachen für all dies auf den Grund gehen. Obwohl auch Atelier Yumia weiterhin in einer bunten und auf den ersten Blick idyllisch wirkenden Welt spielt, schlägt die Story also einen dunkleren Weg ein als gewohnt und lässt uns diesmal in die Rolle einer Außenseiterin statt eines angesehenen Mitglieds der Gesellschaft schlüpfen.

Wie üblich in der Reihe seid ihr nicht allein unterwegs, sondern schart eine ganze Menge Begleiter um euch, die euch im Kampf zur Seite stehen. Im Gegensatz zu früheren Atelier-Spielen sind die Gefechte nicht mehr rundenbasiert, sondern finden in Echtzeit statt: Ihr steuert einen einzelnen Charakter aus der Third-Person-Perspektive und könnt dabei Kombos und Spezialattacken nutzen sowie den Attacken eurer Feinde blitzschnell ausweichen. Bei bestimmten Aktionen wie beim Wechsel des Charakters wird die Zeit jedoch kurz eingefroren.

Die Kämpfe in Atelier Yumia sind effektvoll in Szene gesetzt und weit temporeicher als in früheren Atelier-Spielen.

Das letzte für PS5 erschienene Spiel der Reihe, nämlich Atelier Ryza 3 aus 2023, hatte übrigens einen globalen Wertungsdurchschnitt von 82 Punkten laut OpenCritic. Was bisher von Atelier Yumia zu sehen war, lässt vermuten, dass die Qualität des Vorgängers zumindest ungefähr gehalten wird, die mutigen Änderungen könnten sogar einen großen Schritt nach vorn bedeuten. Obwohl Atelier nach wie vor nicht die allerhöchste AAA-Produktionsqualität bietet, dürfte uns deshalb ein sehr gutes Rollenspiel bevorstehen.