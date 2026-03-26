Rollenspiel-Klassiker bekommt nach 20 Jahren PS5-Remake: Das könnte der Fantasy-Hit des Jahres werden!

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieses Remake eines Rollenspiel-Klassikers ein Hit wird.

Ein Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2006 bekommt schon bald ein Remake – und setzt damit zugleich eines der besten Rollenspiele aus 2025 mit 90 Punkten auf OpenCritic fort. Im Herbst soll das epische Fantasy-Abenteuer in die nächste Runde gehen. Bei Amazon könnt ihr euch die Versionen für PS5, Switch 2 und Switch jetzt bereits mit Preisgarantie vorbestellen. Sollte das Spiel bis zum Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger:

Bei Amazon wird derzeit der 31. Oktober als Erscheinungstermin angegeben, dabei könnte es sich jedoch um einen Platzhalter handeln. Möglicherweise rechnet Amazon mit einem Release im Laufe des Oktobers. Hier der Überblick über die bislang physisch bestellbaren Versionen (für PC wird das Spiel nach aktuellem Stand nur digital erscheinen, eine Xbox-Version ist noch nicht aufgetaucht):

Fantasy-Hit mit neuen Action-Kämpfen: Das ist das Remake des Rollenspiel-Klassikers!

De Kämpfe des Rollenspiel-Remakes mischen klassische Rundentaktik mit moderner Echtzeit-Action.

Es geht hier um Trails in the Sky 2nd Chapter, ein Remake des Klassikers The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC aus dem Jahr 2006 und zugleich der Nachfolger von Trails in the Sky 1st Chapter aus 2025. Die Fortsetzung schließt direkt an den Vorgänger an. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar eure Spieldaten aus Teil 1 übernehmen. Nötig ist das jedoch selbstverständlich nicht, wenngleich es kleinere spielerische Vorteile bieten soll.

Im Wesentlichen dürfte Trails in the Sky 2nd Chapter dem Pfad des Vorgängers folgen: Es handelt sich um ein klassisches JRPG, in dem ihr in Third-Person-Perspektive eine große Welt erforscht. Die atmosphärische Fantasy-Welt, die eine ungewöhnliche Mischung aus Magie und hochentwickelter Technologie bietet und durch den schnellen Fortschritt mehr und mehr aus den Fugen gerät, ist eine der größten Stärken von Trails in the Sky.

Die bekannten Figuren aus dem ersten Teil kehren in Trails in the Sky 2nd Chapter zurück, es gibt jedoch auch neue Charaktere.

Spielerisch verwenden die Remakes zwar noch immer das traditionelle Rundenkampfsystem, haben dieses aber in vielerlei Hinsicht verbessert und dynamischer gestaltet. Schwächere Gegner dürft ihr jetzt zudem auch in neuen Echtzeit-Actionkämpfen verprügeln, bei harten Feinden habt ihr jedoch im Rundenkampf bessere Chancen. Teil 2 fügt noch einige neue Kampfmechaniken hinzu und sorgt zudem mit neuen Nebenaktivitäten von Angeln bis Poker für mehr Abwechslung.

Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass Trails in the Sky 2nd Chapter genauso gut wie der Vorgänger und somit einer der größten Fantasy-Hits des Jahres wird. Obwohl ihr prinzipiell direkt in Teil 2 einsteigen könnt, empfehlen wir euch übrigens, den ersten Teil vorher noch nachzuholen – schon allein, weil ihr ansonsten ein hervorragendes Fantasy-Rollenspiel verpasst. Die physischen Versionen für PS5 und Nintendo Switch findet ihr unter anderem hier bei Amazon: