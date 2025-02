Diese zwei Rollenspielklassiker erscheinen im März als Remaster für PS5 & Switch: Jetzt vorbestellen & Bonus sichern!

Zwei Rollenspiel-Klassiker aus den 90ern kommen im März auf PS5 und Switch, mit besserer Grafik und einer auch heute noch ungewöhnlichen Gameplay-Ideen.

Schon bald kehren zwei fantastische Rollenspielklassiker, die ursprünglich in den Jahren 1995 und 1998 für PlayStation erschienen sind, in einer stark verbesserten Version zurück: Das Suikoden 1 & 2 HD Remaster erscheint bereits am 6. März 2025 für PS5, PS4 und Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr jetzt die Day One Edition vorbestellen und euch dadurch verschiedene Boni sichern:

Wie immer gibt es bei Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch weniger. Digital wird Suikoden 1 & 2 übrigens auch für Xbox und PC erscheinen, ein physischer Release scheint für diese Plattformen jedoch nicht geplant zu sein.

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus für Suikoden 1 & 2?

Die Vorbesteller-Boni für Suikoden 1 & 2 Remaster bringen handfeste In-Game-Vorteile. Ihr müsst sie aber natürlich nciht verwenden, wenn ihr die normale Spielerfahrung wollt.

Wenn ihr Suikoden 1 & 2 in der physischen Day One Edition kauft, bekommt ihr als In-Game-Bonus eine Glückskugel und eine Wohlstandskugel, die euch mehr Geld und Erfahrungspunkte verdienen lassen. Obendrauf gibt es 57.300 Einheiten der In-Game-Währung.

Um einen Pre-Order-Bonus handelt es sich dabei streng genommen jedoch nicht, da die Day One Edition je nachdem, wie gut die Verkäufe laufen, auch nach dem Release noch verfügbar sein könnte. Kauft ihr hingegen digital, bekommt ihr die genannten Extras nur, wenn ihr vorbestellt.

Rollenspiel-Perle aus den 90ern: Was ist Suikoden überhaupt?

2:33 Suikoden 1 und 2 - Die beliebte JRPG-Serie kehrt 2025 in HD zurück

Wie viele japanische Rollenspiele war die Suikoden-Reihe hierzulande in den Neunzigern nur wenigen Genre-Fans bekannt, sie genoss unter Kennern jedoch einen ausgezeichneten Ruf. Das lag nicht nur daran, dass die Spiele selbst nach JRPG-Standards eine epische und komplexe Geschichte mit zahlreichen Handlungssträngen boten, sondern auch und gerade am Gameplay.

Neben den klassischen Elementen wie der Erkundung einer großen Fantasy-Welt und den typischen Rundenkämpfen mit eurer Heldengruppen, wie man sie auch von Final Fantasy kennt, bietet Suikoden nämlich ein Aufbau-Element: Ihr verwaltet eure Heimatbasis, verstärkt dort eure eigene Armee und führt diese in Schlachten. Der Protagonist ist nämlich ein Feldherr und hat deshalb einen ganz anderen Handlungsspielraum als gewöhnliche RPG-Helden.

Nur die Charaktere sind im Suikoden 1 & 2 Remaster noch im alten Pixelstil gehalten, die Spielwelt ist gestochen scharf gezeichnet.

Grafisch wurden die beiden Rollenspielklassiker stark verbessert, aber trotzdem in einem nostalgischen Retro-Stil gehalten. Die Figuren bleiben dem ursprünglichen Pixelstil treu. Die Spielwelt, die ihr von schräg oben seht, erstrahlt hingegen nun in hoher Auflösung und in einem hübschen Bilderbuchlook. Teilweise kommt bei den Hintergründen auch 3D-Grafik zum Einsatz, insbesondere in den Kampfbildschirmen.

Sogar die Charakterporträts wurden noch einmal ganz neu gezeichnet, und zwar vom selben Künstler, der schon für die Originale verantwortlich war. Außerdem wurden neue Soundeffekte und Komfort-Funktionen hinzugefügt: Das Spiel speichert selbstständig, ihr könnt Kämpfe automatisch ablaufen lassen und es gibt Dialogprotokolle, durch die ihr nicht mehr alles im Gedächtnis behalten müsst.