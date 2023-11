Roots of Pacha: Bewässerung freischalten – so spart ihr euch das Gießen

Garrek ha teine Idee für die Bewässerung, aber dafür müsst ihr erst mal einiges entdecken.

Wenn ihr in Roots of Pacha vorankommen wollt, kann euch das tägliche Gießen eurer Felder ganz schön aufhalten. Erstens kostet das Zeit, zweitens Ausdauer. Gerade, wenn ihr beispielsweise in der Höhle arbeiten wollt, kann das ganz schön nerven. Um das effiziente Bewässerungssystem freizuschalten, müsst ihr aber erst mal einige Vorarbeit leisten.

So schaltet ihr die Bewässerung in Roots of Pacha frei

Das Bewässerungssystem in Roots of Pacha besteht aus drei unterschiedlichen Komponenten, die ihr craften könnt: Pumpen, Gräben und Erweiterungen. Statt mit dem Eimer oder Wassersack zu jedem Pflänzchen zu laufen, müsst ihr nur einmal pumpen, wenn ihr alles clever angelegt habt.

So schnell und einfach wie an Sprinkler in Stardew Valley oder Coral Island, kommt ihr da allerdings nicht ran. Wie alle neuen Erfindungen, braucht es erst mal eine Idee, die erforscht werden muss. Diese kommt von Garrek.

Falls ihr nun bereits ungeduldig drauf wartet, dass der Tüftler mit dem Einfall um die Ecke kommt, aber einfach nichts passiert, müsst ihr folgende Dinge vorantreiben:

Erkundet die Höhle weiter, bis ihr auf Zinn und Kupfer stoßt. Für diese Ressource müsst ihr aber ziemlich weit voranschreiten, Kupfer gibt es ab dem Raum Stampfe mit den Füßen, nach dem Affen-Totem und Zinn ab Pachas Felsenpaar. Für Letzteres müsst ihr auch noch durch den Wolkengarten.

Dafür müsst ihr eure Sense auf Kupfer verbessern, mit der Ressource, die ihr eben vorher gefunden habt. Denn erst dann könnt ihr die großen Pflanzen in diesem Raum beiseite räumen. Kupfer und Zinn braucht ihr dann auch, um die Pumpe herzustellen. Eure erste bekommt ihr allerdings direkt von Garrek.

Um weitere Bewässerungselemente herzustellenl, braucht ihr zudem Hartholz, Garn (das aus Tierfell hergestellt werden kann), Stein und Pflanzenfasern. Solltet ihr alles schon haben, aber trotzdem kommt die Idee nicht auf, braucht der Clan vermutlich nur mehr Wohlstand. Fandom.com nennt 155.000 Beiträge.

So funktionieren die Bewässerung und das Farm-Layout

Bringt zunächst eine Pumpe bei euren Feldreihen an und schließt dann Wassergräben daran an. Sobald ihr gemumpt habt, fließt automatisch Wasser durch die Gräben und versorgt bepflanzte Felder links und rechts mit Wasser.

So kann die Bewässerungsanlage unter anderem aussehen.

Ihr könnt jetzt also nach zwei Reihen den Graben im rechten Winkel herumführen und wieder nach oben leiten. Eine andere Möglichkeit ist es aber, die Bewässerungserweiterung zu nutzen, um noch mehr Reihen zwischendrin mit Wasser zu versorgen.

Dafür bringt ihr einfach die Erweiterung unter der Reihe an, die den Graben nicht direkt berührt (abgesehen von der untersten Pflanze). Das Wasser wird dann nach oben geleitet. Aber Vorsicht: Ihr müsst die Erweiterung richtig rum drehen. Der Pfeil muss an die Stelle, an die der Graben in das Element läuft.