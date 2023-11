Roots of Pacha-Multiplayer: So spielt ihr im Koop und Crossplay mit anderen

So könnt ihr Roots of Pacha gemeinsam im Koop spielen.

Roots of Pacha ist eine ziemlich entspannte Farming-Sim mit Steinzeit-Setting. Da bietet es sich natürlich auch an, mit Freunden, Freundinnen oder Familie zusammen zu zocken und das ist zum Glück auch problemlos möglich. Wie das geht und welche Einschränkungen es trotzdem gibt, erklären wir euch hier.

Gibt es Online-Multiplayer für Roots of Pacha?

Ja, ihr könnt Roots of Pacha online im Koop zusammen spielen. Dabei dürft ihr bis zu drei Mitstreiter*innen einladen, insgesamt dürfen in einer Session also maximal vier Personen zusammen spielen.

Um Koop spielen zu können, muss der Host Multiplayer für seinen Spielstand oder ein neues Spiel auswählen und euch einen speziellen ID-Code geben. Alle Mitspieler*innen wählen dann im Menü "Spiel beitreten" und geben die Cave-ID ein. Klickt dann nochmals "Beitreten", erstellt euren Charakter und es kann losgehen.

Im Koop könnt ihr mit euren Mitspieler*innen zusammen leben, Ressourcen und Talente teilen, in Angelwettbewerben gegeneinander anzutreten oder zusammen Feste feiern.

Gibt es lokalen Multiplayer in Roots of Pacha?

Leider nein. Roots of Pacha könnt ihr ausschließlich online zusammen spielen, einen lokalen Splitscreen-Modus gibt es dagegen nicht. Auch Remote Play Together wird nicht unterstützt. Entsprechend benötigen alle Personen das Spiel, um im Koop gemeinsam zocken zu können.

Weitere Guides und Tipps zu Roots of Pacha bekommt ihr auch hier:

Gibt es in Roots of Pacha Crossplay und Cross-Progression?

Ja, Roots of Pacha bietet Crossplay. Das heißt, ihr könnt mit euren Freund*innen auch über verschiedene Plattformen wie PC, PlayStation und Nintendo Switch hinweg gemeinsam spielen. Nur die Xbox-Konsolen bleiben vorerst außen vor, da es hier noch keinen festen Releasetermin für das Spiel gibt.

Cross-Saves gibt es dagagen nicht. Ihr könnt eure Spielstände also nicht von einer auf eine andere Plattform übertragen, sondern müsst dann von vorne anfangen.