Spieler kauft "professionell" refurbished RTX 3080, aber die GPU wird 40 Grad zu heiß - weil mal wieder bei der Wärmeleitpaste geschlampt wurde

Die Wärmeleitpaste auf einem Prozessor oder der GPU aufzutragen gehört zu den schwierigsten Arbeitsschritten beim Bau eines PCs. So wie hier sollte es nicht aussehen.

David Molke
05.01.2026 | 19:01 Uhr

Diese RTX 3080 wurde angeblich refurbished, hat aber wenig Wärmeleitpaste (Bild: reddit.comuserTortsinreddit). Diese RTX 3080 wurde angeblich refurbished, hat aber wenig Wärmeleitpaste (Bild: reddit.com/user/Tortsinreddit/).

Gebrauchte Hardware zu kaufen, ist immer ein Risiko. Das gilt auch, wenn zum Beispiel eine Grafikkarte gerade eben erst angeblich "professionell refurbished" wurde. In diesem Fall hier waren die Temperaturen viel zu hoch und es dürfte an der sehr spärlich aufgetragenen Wärmeleitpaste gelegen haben.

Reddit-User muss viel zu heiß laufende Grafikkarte öffnen

Normalerweise würden wir tendenziell immer eher davon abraten, eine Grafikkarte auseinanderzuschrauben und selbst Hand anzulegen. Bei diesem RTX 3080-Exemplar war das aber offensichtlich sehr nötig und die Person wusste zum Glück auch, was sie tat – im Gegensatz zu ihrem Vorgänger.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Der Reddit-User Tortsinreddit hat sich eine gebrauchte 3080er-Grafikkarte zugelegt, die laut dem Verkäufer komplett refurbished sein sollte. Angeblich sei auch die Wärmeleitpaste auf der Grafikkarte selbst erst vor einigen Tagen ausgetauscht worden. Aber bei diesem Prozess muss irgendetwas schiefgelaufen sein.

Laut dem neuen Besitzer waren die Temperaturen der neu verbauten GPU nämlich alles andere als zufriedenstellend. Im Gegenteil – sie seien sogar in den Bereich von 105 Grad Celsius vorgedrungen. Das ist definitiv viel zu viel und keine normale Temperatur einer Grafikkarte.

Daraufhin wurde die "professionell" neu aufgemotzte GPU kurzerhand wieder ausgebaut und aufgeschraubt. Dabei bot sich dem Reddit-User folgendes Bild:

Er selbst kommentiert das mit dem vielsagenden Kommentar "nein, ich habe die Wärmeleitpaste noch nicht weggeputzt, es kam wirklich so".

Wie ihr unschwer erkennen könnt, wurde hier offenbar massiv an der Wärmeleitpaste gespart, die eigentlich eine optimale Verbindung zwischen DIE (dem eigentlichen Chip) und Kühlkörper herstellen soll. Die verbliebenen Reste hätten sich zudem ziemlich verwässert angefühlt.

Auch der Look der Wärmeleitpads dürfte Technik-Enthusiast*innen einen Schauder über den Rücken laufen lassen. Aber keinen wohligen. Einige dieser Wärmeleitpads seien dicker gewesen, als sie eigentlich sein sollten. Mittlerweile wurden sie aber ausgetauscht.

Der frischgebackene RTX 3080-Besitzer kann sich also nur glücklich schätzen, dass er sich so gut mit der Materie auskennt. Eine andere, weniger versierte Person wäre wahrscheinlich ziemlich ratlos gewesen und hätte die GPU bei einem professionellen Reparaturservice einschicken und dann nochmal ordentlich in die Tasche greifen müssen. Schade, dass die GPU mit so offensichtlichen Mängeln verkauft wurde.

Ist euch schon mal etwas Ähnliches untergekommen?

Spieler kauft professionell refurbished RTX 3080, aber die GPU wird 40 Grad zu heiß - weil mal wieder bei der Wärmeleitpaste geschlampt wurde

vor 40 Minuten

