59-jährige Gamer-Oma wird vom Internet gefeiert, weil sie zwei der besten Counter-Strike-Pros besiegt

Die chinesische Streamerin hat erst während der Pandemie angefangen, zu spielen, heute ballert sie sogar Profis um.

Jonas Herrmann
22.02.2026 | 18:04 Uhr

Auntie Juan aus China spielt fast jeden Tag Counter-Strike. (Bild: Sixth Tone) Auntie Juan aus China spielt fast jeden Tag Counter-Strike. (Bild: Sixth Tone)

Counter-Strike 2 ist eines der größten E-Sport-Spiele überhaupt, sowohl bei den Preisgeldern als auch bei den Zuschauerzahlen. Der Shooter ist ein weltweites Phänomen, wie auch die unglaubliche Geschichte einer 59-jährigen Frau aus China zeigt.

Über 8.000 Stunden in knapp 6 Jahren

In den ersten knapp 50 Jahren ihres Lebens hatte die Frau, die als Streamerin "Auntie Juan" bekannt geworden ist, im Grunde kein Interesse an Videospielen. Während der Corona-Pandemie fragte sie dann ihren Sohn, ob er es ihr beibringen könne, wie sie in einem Video erzählt.

Video starten 12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Der beliebte Shooter habe sie dann schnell in seinen Bann gezogen. Teilweise spielte sie bis spät in die Nacht und vergaß sogar, etwas zu essen. Irgendwann installierte ihr Sohn eine Kamera und sorgte dafür, dass ihr Gameplay online zu sehen war.

So begann ihre zweite Karriere als "Auntie Juan". Online kamen schnell Betrugsvorwürfe auf, weil die Streamerin mit extrem schnellen Reflexen und anspruchsvollem Gameplay punkten konnte.

Auf ihrem Kanal streamte sie zwischenzeitlich auch andere Spiele wie GTA 5 oder Elden Ring, die meiste Zeit verbringe sie aber in Counter-Strike 2. Mittlerweile hat sie über 8.000 Stunden im Shooter gesammelt und viel gelernt.

Ihren ganz großen Moment hatte "Auntie Juan" dann, als sie zu einer freundschaftlichen Partie mit anderen Streamern und Profi-Spieler*innen eingeladen wurde. Im gegnerischen Team fanden sich unter anderem die Profis Donk, der als einer der besten Spieler der Welt gilt, und Sh1ro, der schon mehr als eine Million US-Dollar an Preisgeldern in CS gewonnen hat.

Wie gut "Auntie Juan" tatsächlich ist, zeigte sich, als sie kurz nacheinander sowohl Donk als auch Sh1ro erledigen konnte. Der Clip wurde in China unzählige Male geteilt und machte die Streamerin noch berühmter als zuvor.

Es handelte sich zwar "nur" um einen kurzen Ausschnitt aus einer Reihe von längeren Matches, die allermeisten Spieler*innen würden gegen Gegner dieses Levels aber wohl auch nach Stunden noch nicht einen Kill erzielt haben.

Habt ihr schon von "Auntie Juan" gehört?

Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

Genre: Shooter

Release: 27.09.2023 (PC)

