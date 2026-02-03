Arc Raiders-Spieler setzt sein komplettes Gear für einen Stunt aufs Spiel – der geht komplett in die Hose, aber die Community ist zur Stelle

Für den echten Nervenkitzeln tun Arc Raiders wirklich alles.

In Extraction-Shootern ist gutes Equipment meist heilig. In Arc Raiders scheint das für manche Spieler allerdings eher eine Einladung zu sein, möglichst riskante Ideen auszuprobieren – selbst dann, wenn sie komplett ausgerüstet sind.

Aus Rocket Man wird epischer Bauchklatscher

Im Subreddit r/ArcRaiders teilt ein Spieler einen Clip mit dem passenden Titel "I’m a Rocket Man". Zu sehen ist, wie er sich mit seinem Enterhaken an eine startende Rakete hängt und sich von ihr in die Luft ziehen lässt.

Der Plan: oben abspringen, sich rechtzeitig ausklinken und stilvoll landen.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Autoplay

Der Haken an der Sache: Der Plan geht nicht auf. Nach dem Absprung folgt kein heldenhafter Rettungsmanöver, sondern ein unsanfter Aufprall auf dem Boden – inklusive Knockdown.

In den Kommentaren zeigen sich viele fassungslos darüber, dass der Spieler den Stunt voll ausgerüstet durchzieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das komplett geart zu machen ist einfach wahnsinnig.

Alles berechnet – leider falsch

Der Ersteller des Clips nimmt es mit Humor. Auf die Frage, ob er wirklich dachte, sich noch retten zu können, antwortet er selbstironisch:



Ich hatte alles ausgerechnet, aber verdammt bin ich schlecht in Mathe.

Einige Kommentatoren hatten kurzzeitig auf einen Spider-Man-Moment gehofft – also einen letzten Enterhaken-Schuss an ein Gebäude. Stattdessen endet der Stunt so, wie ihn viele schon kommen sahen.

Fairplay statt Frust

Das Beste an der Geschichte passiert allerdings nach dem Ende des Videos. Ein anderer Spieler kommt vorbei, belebt den gefallenen Rocket Man wieder und verhindert so den kompletten Verlust der Ausrüstung. Als Dank schenkt der Gerettete seinem Helfer den Enterhaken, der für den Stunt genutzt wurde.

Er hat seinen Zweck erfüllt – und ich hab noch drei andere

Am Ende hat es also mal wieder die gute Community von Arc Raiders rausgerissen.

Hättet ihr euch an so einen Stunt gewagt – oder wäre euch das Risiko mit dem Gear einfach zu groß gewesen?