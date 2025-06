"Ein Must-Play für Rune Factory-Fans": Guardians of Azuma kommt in ersten Reviews und Wertungen auf Metacritic gut an

Rune Factory: GoA kommt in Tests und Reviews bisher gut an.

Zusammen mit der Nintendo Switch 2 erscheint auch der neueste Teil der Rune Factory-Reihe für Nintendo Switch 1 & 2 und PC. Guardians of Azuma steckt euch erstmals in ein historisches Fantasy-Japan und lässt euch dort offene Welten erkunden, Dörfer bauen und Beziehungen knüpfen. Das sagen die ersten Reviews.

Review-Wertungen zu Rune Factory: GoA

Magazin Wertung Nintendo Life 9 / 10 RPG Fan 94 / 100 Nintendo World Report 8,5 / 10 Siliconera 8 / 10 Vooks 4 / 5 IGN Frankreich 7 / 10 Pockettactics 7 / 10 Hardcore Gamer 3,5 / 5 Dualshockers 7,5 / 10 The Gamer 2,5 / 5

Der Metascore liegt für die Nintendo Switch-Version aktuell bei 82 von 100 Punkten, wobei derzeit 13 Reviews berücksichtigt werden. Die PC-Version liegt bei 77 Punkten, basierend auf acht Wertungen (via Metacritic, Stand 03. Juni, 13.40 Uhr).

Die Website OpenCritic (Stand 03. Juni, 13.40 Uhr) kommt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 81 Prozent zu einem sehr ähnlichen Ergebnis, dort werden derzeit 26 Reviews berücksichtigt.

Was wird gelobt?

Mehrfach positiv hervorgehoben wird die starke Entwicklung, die Guardians of Azuma im Vergleich zu den Vorgängern durchgemacht hat.

Nintendolife schreibt beispielsweise im Fazit: "Rune Factory: Guardians of Azuma schafft es, sich neu zu erfinden, während es den Kern beibehält, durch den sich die Rune Factory-Reihe wie sich selbst anfühlt." Für Testerin Jess Elizabeth Reed ist das Spiel sogar ein "Must-Play für Rune Factory-Fans", an dem aber auch Neulinge Spaß haben können.

Ebenfalls wird immer wieder die Fülle an Aufgaben betont, durch die es viel zu tun gibt. Dazu gehört auch der umfangreiche Baumodus, mit dem ihr mehrere Dörfer individuell gestalten könnt.

Das Kampfsystem wird von mehreren Publikationen als flüssig und spaßig beschrieben. The Gamer schreibt: "Kämpfe sind auch ein Highlight und locker die besten, die die Reihe zu bieten hat."

Die Charaktere und Beziehungen kommen gut an, was auch an der neuen Synchronisation liegt. Das Spiel ist erstmals komplett vertont, wahlweise auf Englisch oder Japanisch, was ebenfalls wiederholt als Pluspunkt hervorgehoben wird.

2:22 Rune Factory: Guardians of Azuma ist erstmals vertont und präsentiert die neue Synchro des RPGs

Was wird kritisiert?

Auf der negativen Seite stehen unter anderem die technischen Einschränkungen auf der Nintendo Switch. Pocket Tactics schreibt dazu: "Das Spiel macht Spaß, hat eine interessante Geschichte und es gibt viel zu tun, aber die Performance auf der Nintendo Switch lässt viele Wünsche offen durch matschige Grafik und Pop-Ins."

Hier kann womöglich die Nintendo Switch 2-Edition Abhilfe schaffen, die in den bisherigen Tests allerdings noch nicht berücksichtigt werden konnte.

NoisyPixel kritisiert außerdem, dass die Gestaltungsmöglichkeiten der Dörfer durch zu kleine Flächen eingeschränkt werden, was der Motivation beim Dekorieren schaden kann.

Obwohl das Kampfsystem viel gelobt wird, kommt der Schwierigkeitsgrad in Gefechten nicht immer gut an. Laut Hardcore Gamer und Nintendo Life fehlt es Guardians of Azuma an Herausforderungen, auch auf dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade.

Ein Story-Meisterwerk solltet ihr, gemessen an den Reviews, nicht erwarten. Zwar geben sich viele Tests mit der Geschichte insgesamt zufrieden, allerdings werden auch öfter typische Shonen-Anime-Klischees und ein durchschnittlicher Plot kritisiert.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Rune Factory: GoA oder seid ihr beim neuen Teil der Reihe raus?