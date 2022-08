Neuer Sale im PS Store: Holt euch jetzt hunderte PS4- + PS5-Spiele für unter 15€

Der PlayStation Store hat gerade einen neuen PSN Sale gestartet, in dem ihr hunderte von PS4- und PS5-Spielen für jeweils weniger als 15€ bekommt. Darunter befinden sich einige große, wenn auch schon etwas ältere AAA-Hits, die nachzuholen sich zu diesem Preis auf jeden Fall lohnt. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 15. September. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor, sie Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Resident Evil 2

Mit dem Remake von Resident Evil 2 hat Capcom den schwierigen Spagat zwischen sinnvoller Modernisierung und Originaltreue fast perfekt gemeistert. Einerseits wurde die Grafik auf den Stand eines AAA-Spiels für PS4 gebracht und die Steuerung sowie die Kameraführung an moderne Gewohnheiten angepasst. Statt fester Perspektiven steuern wir die beiden Hauptfiguren nun wie in einem Third Person Shooter. Andererseits wurde aber der spielerische Kern beibehalten: Resident Evil 2 bleibt klassischer Survival-Horror mit knapper Munition und ebenso knappem Inventarplatz. Deshalb kann man das Remake alten Fans genauso ans Herz legen wie Neulingen, denen das Original mittlerweile zu sperrig ist.

Resident Evil 3

Gleich nochmal Resident Evil: Auch das Remake zu Teil 3 könnt ihr im PSN Sale 70 Prozent günstiger bekommen. Dieses wurde ebenfalls im Hinblick auf Steuerung und Grafik von Grund auf modernisiert. Survival-Horror alter Schule bekommt man hier allerdings eher weniger, auch wenn es einige Passagen gibt, in denen wir vor einem übermächtigen Feind fliehen müssen. Die meiste Zeit über spielt sich Resident Evil 3 hingegen eher wie ein Horror-Shooter. Auch mit der Originaltreue hat Capcom es bei diesem Remake nicht so genau genommen und ein paar Abschnitte gekürzt, dafür bekommen wir aber immerhin eine tolle Inszenierung auf hohem AAA-Niveau und als Bonus einen neuen, asymmetrischen Multiplayer-Modus.

Far Cry 5

In Far Cry 5 werden wir mal nicht in einen Fantasiestaat geschickt, den wir von einem Tyrannen befreien müssen. Stattdessen nehmen wir es im US-Bundesstaat Montana mit einem charismatischen Sektenführer und seinen Geschwistern auf. Landschaftlich ist das Szenario sehr hübsch umgesetzt und auch die lebendige Tierwelt ist immer für eine Überraschung gut. Spielerisch hingegen bleibt alles beim Alten: Bei der Erledigung der Story Missionen und dem Einnehmen feindlicher Stützpunkte steht uns ein großes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen zu Verfügung, wodurch uns viele verschiedene Vorgehensweisen offenstehen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Nebenaktivitäten wie Autorennen oder Jagd-Missionen.

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Mit der Metal Gear Solid 5 Definitive Experience bekommt ihr das Hauptspiel The Phantom Pain, den Prolog Gound Zeroes und sämtliche 46 DLCs für nur 3,99€. Dass das Stealth-Actionspiel bei Kritiker*innen und Spieler*innen gleichermaßen beliebt ist, liegt vor allem an der enormen spielerischen Freiheit, die durch die große Auswahl an sehr vielfältigen Waffen, Gegenständen und Vehikeln sowie die weiten, offenen Levels, die eine Menge Wege zum Erfolg bieten, zustande kommt. Die Story ist diesmal leider etwas wirr geraten und hat ein paar zähe Abschnitte. Dafür motiviert aber das Fortschrittssystem, das uns unsere eigene Basis aufbauen und dadurch weitere Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände freischalten lässt.

Darkest Dungeon: Ancestral Edition

Mit der Ancestral Edition von Darkest Dungeon bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen The Crimson Court, The Shieldbreaker und The Color of Madness. Darkest Dungeon ist ein Rundentaktikspiel mit Roguelike-Elementen, das nicht zuletzt durch seinen unbarmherzigen Schwierigkeitsgrad für Aufsehen gesorgt hat. Wenn man mit einer kleinen Gruppe von Abenteurern auf der Suche nach Beute in finstere Gewölbe hinabsteigt, sollte man sich darauf gefasst machen, dass nicht alle Helden wieder an die Oberfläche zurückkehren. Selbst diejenigen, die es schaffen, können bleibende physische und psychische Schäden davontragen. Um erfolgreich zu sein, muss man daher lernen, Risiken richtig einzuschätzen und Verluste zu kompensieren.

Dragon Ball FighterZ

Das Fighting Game Dragon Ball FighterZ fängt den Look der Anime-Vorlage nahezu perfekt ein, von den Charakteren und Animationen bis hin zu den typisch überzeichneten Effekten. Dragon Ball FighterZ hat aber auch spielerische Qualitäten, durch die es nicht nur für Fans der Vorlage interessant ist. Neben den zahlreichen Kombos und Spezialfähigkeiten sorgen die aus drei Charakteren bestehenden Tag Teams für Komplexität. Um Attacken perfekt zu kontern, muss man stets im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln. Wie üblich im Genre ist der Multiplayer das Herzstück des Spiels, es gibt aber auch eine Solo-Kampagne, bei der wir selbst den Weg zum finalen Bosskampf bestimmen können.

inFamous Second Son

inFamous Second Son mag zwar nicht mehr ganz neu sein. Es lohnt sich aber, das Open-World-Spiel, das einer der ersten großen PS4-Blockbuster war, noch nachzuholen. In diesem Teil der Superhelden- bzw. Superschurkenreihe spielen wir einen Native American, der plötzlich entdeckt, dass er nicht nur ein Mutant mit Superkräften ist, sondern auch die Superkräfte anderer Mutanten stehlen kann. Das ruft allerdings die Chefin einer dubiosen Behörde auf den Plan, die unseren Stamm angreift. Wir nehmen daraufhin den Kampf auf, wobei wir entscheiden können, ob wir moralisch korrekt oder mit roher Gewalt vorgehen. Die Vielzahl an Superkräften macht inFamous Second Son deutlich abwechslungsreicher als seine Vorgänger.

Tomb Raider: Definitive Edition

Für den Spottpreis von 2,99€ bekommt ihr das hochgelobte Reboot der Tomb-Raider-Reihe, und zwar in der technisch verbesserten Definitive Edition einschließlich sämtlicher DLCs. Hier erlebt ihr, wie Lara Croft zu der hartgesottenen Abenteurerin wurde, als die wir sie kennen. Als junge Archäologin strandet sie nach einer schiefgelaufenen Expedition auf einer scheinbar einsamen Insel, wo sie schon bald gegen die Mitglieder eines mysteriösen Kults um ihr Überleben kämpfen muss. Das Action-Adventure bietet jede Menge Schießereien und spielt sich daher stellenweise fast wie ein Third-Person-Shooter, außerdem fügt es neue Survival-Elemente wie die Wildtierjagd hinzu. Das Klettern tritt dafür ein wenig in den Hintergrund.

Castlevania Anniversary Collection

Die Castlevania Collection liefert euch für 3,99€ gleich sieben Klassiker der Reihe, die das Metroidvania-Genre mitbegründet hat, angefangen beim Ur-Castlevania aus dem Jahr 1986 bis hin zum 1994 veröffentlichten Castlevania: Bloodlines, das in Europa ursprünglich als Castlevania: The New Generation erschienen ist. Den Erfolg dürften die Platformer-Reihe vor allem dem düsteren, von Horrorfilmen inspirierten Look und dem actionreichen, teils sehr fordernden Gameplay sowie dem nicht linearen, verschachtelten Leveldesign zu verdanken haben. Als Bonus bekommt ihr das nie zuvor im Westen veröffentlichte Kid Dracula und ein digitales Buch über die Geschichte Castlevanias dazu.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2 wurde vor ein paar Monaten angekündigt. Durch den PSN Sale habt ihr jetzt die Gelegenheit, den ersten Teil des Open-World-Rollenspiels günstig nachzuholen, und zwar in einer technisch verbesserten Version inklusive des Add-Ons Dark Arisen, das eine neue Insel mit ungefähr 15 Stunden zusätzlicher Spielzeit bringt. Dragon’s Dogma zeichnet sich neben seiner düsteren Atmosphäre vor allem durch seine temporeichen Echtzeitkämpfe aus, in denen wir uns zumeist mit kleinen Gegnergruppen anlegen, wobei wir von mehreren KI-Begleitern unterstützt werden. Der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich hoch und die Speicherpunkte liegen teils recht weit auseinander, weshalb man eine gewisse Frustresistenz mitbringen sollte.