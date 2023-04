Bis zum 11. Mai könnt ihr im PS Store ordentlich sparen.

Dank des Golden Week-Sales und der Mai-Rabatte häufen sich die Angebote im PlayStation Store gerade ziemlich stark. Bei den zusammengerechnet über 2.400 Angeboten zu Spielen und Zusatzinhalten die DLCs den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Daher haben wir uns dort mal durchgewühlt und hier ein paar gute und günstige Spiele für euch rausgesucht.

Wie lange laufen die Rabattaktionen?

Golden Week (Angebote zu Spielen aus Japan): 11. Mai 2023 um 00:59 Uhr MESZ

11. Mai 2023 um 00:59 Uhr MESZ Mai-Rabatte (Angebote zu allen möglichen Spielen): 11. Mai 2023 um 00:59 Uhr MESZ

Wo findet der Sale statt? Im PlayStation Store auf PS4 und PS5. Ihr könnt den Store aber auch über die offizielle PlayStation-App und den Browser aufrufen.

Highlights im PlayStation-Sale

Resident Evil Village

2:47 Resident Evil 8: Village - Trailer zeigt neues Gameplay - Trailer zeigt neues Gameplay

Preis: 19,99 Euro statt 39,99 Euro (50% Rabatt)

19,99 Euro statt 39,99 Euro (50% Rabatt) Genre: Horror-Survival

Horror-Survival Erstveröffentlichung: 7. Mai 2021

Darum geht's: Resident Evil Village knüpft an die Geschehnisse rund um Protagonist Ethan aus Teil 7 an. Er uns seine Familie versuchen die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber Chris Redfield hat andere Pläne. Von einem Moment auf den anderen entwickelt sich die familiäre Idylle wieder in einen Albtraum, in dem es dieses Mal auch um Vampire geht.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn ... ihr vor Horror nicht zurückschreckt, aber auch die Action nicht zu kurz kommen soll. Die fiesen Monster, Vampire und Mutanten setzten einen ganz schön zu, vor allem im optionalen und wirklich gelungenen VR-Modus für die PSVR 2.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr auf klassische Zombies und einen tiefen Hauptcharakter hofft. Auch in Resi 8 bleibt Ethan Winters recht flach. Außerdem dürft ihr keine starken Gore-Effekte erwarten.

LEGO City Undercover

1:05 LEGO City Undercover - Trailer: Charmanter GTA-Klon jetzt endlich für PS4, Xbox One, Switch & PC - Trailer: Charmanter GTA-Klon jetzt endlich für PS4, Xbox One, Switch & PC

Preis: 8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt)

8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 28. März 2013

Darum geht's: Als Undercover-Cop Chase McCain heften wir uns in LEGO City Undercover an die Fersen des ausgebrochenen Gangsterbosses Rex Fury, um ihn wieder einzubuchten und seiner Verbrechensserie ein Ende zu setzen.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn ... ihr das GTA-Feeling in Klötzchenform, kindgerecht und mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor sucht. Garniert wird das auf der PlayStation mit einem Koop-Modus, den es so im Original auf der Wii U noch nicht gab.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr eine ernsthafte, tiefe Geschichte und anspruchsvolles Gameplay erwartet. Einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad gibt es nämlich nicht. Außerdem lässt die Fahrzeugsteuerung zu wünschen übrig.

Marvel's Guardians of the Galaxy

2:27 Marvel's Guardians of the Galaxy: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

Preis: 20,99 Euro statt 69,99 Euro (70% Rabatt)

20,99 Euro statt 69,99 Euro (70% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 26. Oktober 2021

Darum geht's: In Marvel's Guardians of the Galaxy ist die besagte Truppe aus Kleinkriminellen, die aber das Herz am rechten Fleck haben, pleite. Bei dem Versuch, das Konto zu füllen, stolpern sie jedoch in eine große galaktische Bedrohung hinein. Es bleibt ihnen schließlich nichts anderes übrig, als den kompletten interplanetaren Zusammenbruch zu verhindern.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn ... ihr auf die kurzweilige Action, den Charme und Witz der Marvel-Filme rund um die exzentrische Crew stehst, während ihr über kleine spielerische Schwächen hinwegsehen könnt.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr alle Guardians und nicht nur Star-Lord spielen wollt, die dazu auch noch anders als in den Filmen aussehen. Außerdem handelt es sich hier um einen reinen Singleplayer-Titel. Koop-Runden mit Drax, Gamora, Groot und Rocket Raccoon sind also nicht drin.

Assassin's Creed Valhalla

Der aktuelle Assassin's Creed-Teil Valhalla ist im Rahmen des Mai-Sales ebenfalls im Angebot und das so günstig wie nie:

Weitere interessante Angebote im PS Store

Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl an rabattierten Vollversionen. In den über 2.400 Angeboten findet ihr noch viel mehr, darunter auch DLCs, Charaktere oder Bundles. Sollte nichts für euch dabei sein, habt ihr bis zum 11. Mai um 00:59 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit, euch durch die Masse durchzuwühlen.

Ist für euch in den beiden PlayStation-Sales was dabei? Habt ihr vielleicht noch ein anderes tolles Angebot entdeckt? Dann schreibt es uns in die Kommentare.