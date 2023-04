Passend zu den frühlingshaften Mai-Angeboten erkundet Eivor die saftigen Wiesen Englands.

Auch im Mai warten wieder massenhaft Angeboten im PlayStation Store auf uns. Assassin's Creed Valhalla, der aktuelle Action-RPG-Hit der Meuchelreihe von Ubisoft, kommt dabei gut weg. Noch nie war der Titel so günstig wie jetzt. Außerdem könnte der Zeitpunkt inhaltlich auch kaum besser sein.

Das Angebot im Überblick

Hier haben wir alles Wichtige zum Angebot für euch zusammengefasst:

Spiel: Assassin's Creed Valhalla (Hauptspiel)

Assassin's Creed Valhalla (Hauptspiel) Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Angebotspreis: 17,49 Euro (das sind 75 Prozent Rabatt und ist so günstig wie noch nie)

17,49 Euro (das sind 75 Prozent Rabatt und ist so günstig wie noch nie) Reduziert bis: 11. Mai 2023 um 00:59 Uhr MESZ

Weitere AC Valhalla Angebote: Solltet ihr direkt das volle Paket haben wollen, bekommt ihr auch das reduziert. Die Complete Edition, die eigentlich rund 140 Euro kostet, bekommt ihr 70 Prozent günstiger, also für 41,99 Euro. Das beinhaltet neben dem Hauptspiel alle drei DLCs, den Season Pass, das Ultimate Pack und die extra Beowulf-Quest. Fehlt euch nur der Season Pass, könnt ihr den aktuell für 15,99 Euro statt 39,99 Euro kaufen.

Das ist Assassin's Creed Valhalla

33:04 Assassin's Creed Valhalla hat alles - nur keinen Mut

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Erstveröffentlichung: 12. November 2020

Darum geht's: In der Rolle von Wikinger Eivor (wahlweise weiblich oder männlich) verlassen wir im Jahr 873 n.Chr. die eisige Heimat von Norwegen, um in England für den Rabenclan ein neues zu Hause zu finden. Dort angekommen bekommen wir es jedoch mit König Alfred und anderen Widersachern zu tun.

Und auch wenn die klassischen Assassinen zu dieser Zeit noch nicht existierten, treffen wir auf Mitglieder der Verborgenen, den Vorgängern der Assassinen. Die nordische Mythologie spielt ebenfalls eine Rolle, aber mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.

So spielt es sich: Als Wikinger*in geht Eivor brachialer und offensiverer vor, als andere Assassinen. Das macht in gewohnter Third-Person-Sicht und dank aufrüstbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten aber trotzdem viel Spaß, während wir durch uns die riesige und wirklich hübsche Open World kämpfen und klettern. Neben den vielen Quests, in denen wir auch Entscheidungen treffen müssen, warten noch Sammelobjekte und Nebenaktivitäten, wie etwas das Ingame-Spiel Örlög, auf uns.

Darum lohnt sich AC Valhalla gerade jetzt mehr denn je

Seit seinem Release im November 2020 hat Ubisoft den Titel ständig erweitert. Damit sind nicht nur die kostenpflichtigen DLCs Zorn der Druiden, Die Belagerung von Paris und Die Zeichen Ragnaröks gemeint, sondern auch mehrere kostenlose Content-Updates. Dazu zählen beispielsweise die Meisterherausforderungen als neuer Spielmodus, ein Crossover mit Assassin's Creed Odyssey und The Last Chapter, die letzte Quest, welche das Ende von Eivor erzählt.

Hinzu kommt, dass mit dem mittlerweile letzten Patch die großen Bugs und technischen Probleme Geschichte sind. Ganz fehlerfrei läuft ein so riesiges Open World-Spiel wie AC Valhalla zwar immer noch nicht, aber technisch war es nie so sauber und gleichzeitig inhaltlich so vollständig.

Wer also auf den besten und kostengünstigsten Moment gewartet hat, das Wikinger-Abenteuer nachzuholen – jetzt könnte er für euch gekommen sein.