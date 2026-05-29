55% Rabatt auf diesen 75-Zöller von Samsung und ein Tablet gibt's gratis dazu!

Samsung-Bundle, das sich sehen lassen kann: Zu eurem neuen QLED-TV gibt's ein Tablet gratis.

Ein riesiger Fernseher im Wohnzimmer ist durch nichts zu ersetzen – außer durch einen noch größeren. Wenn ihr gerade auf der Suche nach ordentlich Bildschirmdiagonale seid, hat MediaMarkt aktuell ein richtig starkes Angebot im Shop: Den Samsung GQ75Q7F QLED TV mit satten 75 Zoll. Neben einem dicken Rabatt packt MediaMarkt auch noch ein feines Extra kostenlos mit ins Paket.

QLED vs. OLED: Warum die Quantum Dots beim Zocken und Sport auftrumpfen

Wer sich heute einen neuen Fernseher zulegt, steht unweigerlich vor der großen Glaubensfrage: QLED oder OLED? Beide Technologien haben absolut ihre Daseinsberechtigung, aber sie ticken technisch völlig unterschiedlich.

Kurz gesagt: Während OLED-Panels für ihr perfektes Schwarz bekannt sind, weil jedes Pixel von selbst leuchtet, setzen QLED-Fernseher auf eine extrem starke Hintergrundbeleuchtung in Kombination mit Samsungs namensgebenden „Quantum Dots“. Und genau diese Bauweise liefert euch in der Praxis zwei massive Vorteile:

Ja, 75 Zoll sind groß, aber das ist auch die Qualität der Samsung-TVs und euer Heimkino wird es euch danken!

Fußball-Nachmittage im hellen Raum:

Wenn am Wochenende das Spiel läuft und das Tageslicht voll ins Wohnzimmer knallt, geraten viele OLEDs an ihre Grenzen, weil das Bild schlicht zu dunkel wirkt. Ein QLED-TV spielt hier seine enorme Helligkeit aus. Das Bild bleibt auch in lichtdurchfluteten Räumen knackig, farbintensiv und kontrastreich. Ihr müsst also nicht extra die Rollläden komplett runterziehen, um den Ball auf dem Rasen optimal zu erkennen.

QLED-Vorteile für Gaming-Liebhaber

Für die Gamer unter uns hat QLED einen unschätzbaren, stressfreien Vorteil: Es gibt keine Burn-In-Gefahr. Wer stundenlang dasselbe Rollenspiel zockt, ausgiebige Turniere veranstaltet oder lange Sessions im selben Shooter verbringt, hat permanent starre Elemente auf dem Schirm – seien es Lebensbalken, Mini-Maps oder die Spielzeitanzeige. Bei einem QLED-Panel müsst ihr euch im Gegensatz zu OLED absolut keine Gedanken machen, dass sich diese Anzeigen dauerhaft im Bildschirm einbrennen.

Zusätzlich sorgt der verbaute Quantum-Prozessor mit integrierter Vision AI und der Motion Xcelerator-Technologie dafür, dass schnelle Bewegungen flüssig bleiben. Egal, ob bei einem rasanten Steilpass oder einem schnellen Kameraschwenk in Actionspielen – das Bild bleibt scharf und zieht keine unschönen Schlieren.

Mehr ist mehr: Das Galaxy Tab A11 rundet euer Media-Bundle perfekt ab!

Ein Tablet geschenkt: Das Samsung Galaxy Tab A11 gibt’s einfach so dazu

Als wäre der ohnehin schon reduzierte Riesen-Fernseher nicht schon Grund genug zum Zuschlagen, legt MediaMarkt noch eine Schippe drauf: Ihr bekommt das Samsung Galaxy Tab A11 komplett kostenlos dazu. Das ist ein wirklich feiner Zug, denn so ein handliches Tablet lässt sich im Alltag an jeder Ecke gebrauchen.

Während auf dem großen Bildschirm ein Film oder das Match läuft, könnt ihr auf der Couch entspannt nebenbei Rezensionen lesen, Online-Shopping erledigen oder das Tablet als Steuerzentrale für euer Smart Home nutzen. Oder ihr seid meinem Partner ähnlich und stellt euch das Tablet auf den Schreibtisch, um während des Zockens euren Lieblings-Stream zu verfolgen.

Zuschlagen und Heimkino genießen

Das Angebot ist zu dem Preis natürlich ein echter Schnapper, aber wir wissen auch, dass diese Aktionen nicht von Dauer sind. Schnell sein lohnt sich also, damit ihr pünktlich zur WM euer neues Heimkino präsentieren könnt. Ich bin selbst stolze Besitzerin eines 75-Zöllers von Samsung und muss sagen, kleiner möchte ich gar nicht mehr.