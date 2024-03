Samsungs schnellste PS5-SSD: Samsung 990 Pro mit 4TB Speicher jetzt zum Tiefstpreis sichern!

Reichlich Speicher und kurze Ladezeiten für PS5: Bei Coolblue gibt's jetzt die NVMe SSD Samsung 990 Pro im Angebot.

Coolblue hat heute die Osterangebote mit zahlreichen günstigen Technik-Deals gestartet. Mit dabei ist die pfeilschnelle PS5-SSD Samsung 990 Pro. Besonders preiswert ist die 4TB-Version, bei der Coolblue mit 299€ (UVP: 399,99€) laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter ist. Aber auch die 2TB-Variante der NVMe SSD gibt’s günstig, nämlich für 166€ statt 219,99€ (UVP).

Die Osterangebote von Coolblue laufen noch bis zum 31. März, einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Neben PS5-SSDs könnt ihr in dem riesigen Sale übrigens auch noch günstige 4K-Fernseher, Handys, Tablets, Beamer und vieles mehr abstauben. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Preise für PS5-SSDs steigen wieder

Das Angebot ist auch deshalb interessant, weil die Preise für schnelle PS5-SSDs in den letzten Monaten wieder gestiegen sind, nachdem sie zuvor jahrelang gefallen waren. Die Ursache liegt bei Samsung selbst: Als einer der größten SSD-Hersteller hat der Konzern seine Produktion gedrosselt. In der Folge sind auch die SSDs der Konkurrenz teurer geworden. Es ist gut möglich, dass dieser Preisanstieg weiter andauert und man in ein paar Monaten noch mehr bezahlen muss.

Samsung 990 Pro PS5-SSD: Kurze Ladezeiten dank 7.450 MB/s!

Viel mehr Geschwindigkeit als mit der Samsung 990 Pro SSD könnt ihr aus eurer PS5 gar nicht herausholen.

Geschwindigkeit nahe am Maximum: Die Samsung 990 Pro ist Samsungs schnellste PS5-SSD und mit ihrer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s nahe am Maximum dessen, was mit der PlayStation 5 und ihrer PCIe-4.0-Schnittstelle überhaupt möglich ist. Das sorgt für kurze Ladezeiten in Spielen. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 6.900 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für den Einsatz in der PS5 aber weniger wichtig.

Kein Heatsink: Einen Haken hat die Sache allerdings: Die angebotene Version der Samsung 990 Pro hat leider keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie auch so in der PlayStation 5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Wenn ihr sichergehen wollt, dass euch das nicht passiert, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Heatsinks, die in die PS5 passen:

