SDCC 2019 - The Witcher, Avengers & Co.: Die wichtigsten Termine

Vom Donnerstag, den 18. Juli bis Sonntag, den 21. Juli findet in San Diego die Comic Con statt. Wie sich aus dem Namen erkennen lässt, ging es dort ursprünglich mal nur um Comics. Mittlerweile sind jedoch auch andere Zweige der Popkultur vertreten, wie beispielsweise Videospiele. Die wichtigsten Termine für Gamer haben wir hier aufgelistet.

Zwar werden die meisten Panels nicht live übertragen, allerdings wird es bereits kurz danach diverse Aufzeichnungen und Berichte geben. Wer weiß, wann wer wo spricht, ist am besten vorbereitet. Weiter unten haben wir deswegen eine chronologische Auflistung eingefügt, hier jedoch erstmal die beiden populärsten Panels:

Direkt am Donnerstag, um 22:30 Uhr unserer Zeit, findet das Marvel Games Panel statt. Zu Gast ist unter anderem Greg Miller und Bill Rosemann, die dort über Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel's Iron Man VR und Marvel's Avengers sprechen werden. Außerdem wurde noch "geheimes Zeug" versprochen. Mittlerweile wurde bestätigt, dass es Gameplay zu sehen geben wird.

I'm back at Comic-Con this year hosting the @MarvelGames panel in Hall H! Come join @BillRosemann, me, and more to talk Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel's Iron Man VR, and Marvel's Avengers (plus secret stuff)! #MarvelSDCC https://t.co/SGuZA9QYqp