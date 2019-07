Cuphead bekommt eigene Netflix-Serie

Für die Macher von Cuphead läuft es gut: Nicht nur hat das Entwicklerstudio weltweit Lob für seinen Bullethell-Shooter einkassiert, auch die Automobilindustrie wurde auf das Spiel aufmerksam: Ein paar der Level sollen in den kommenden Tesla-Modellen zu spielen sein.

Jetzt gibt es einen weiteren Meilenstein zu verzeichnen: Die Streamingplattform Netflix will eine komplette Serie über das wilde Geschirr produzieren.

Coming to you in full color and cine-sound, it's...The Cuphead Show! Witness the wondrous Inkwell Isles as you've never seen them before in an original series inspired by classic animation styles of the 1930s. Now in production by the talented team at @Netflix Animation! pic.twitter.com/4xA59eVLra