Social Strand System - Death Stranding mit neuer Genre-Bezeichnung

Erst kürzlich veröffentliche Kojima Productions einen neuen Trailer zum kommenden PS4-Exklusivtitel Death Stranding. Doch obwohl der fast zehn Minuten lang ist und auch das Release-Datum verraten hat, ist immer noch nicht wirklich klar, worum es in Hideo Kojimas neuem Spiel geht.

Immerhin lässt sich dem Trailer schon entnehmen, was Hauptcharakter Sam "Porter" Bridges im Spiel so alles macht. Unter anderem muss er unwirtliches Gelände mit der Hilfe von Gadgets wie einer Leiter durchqueren, an mysteriösen Geisterwesen vorbeischleichen oder auch mal angreifende Feinde im Nahkampf oder mit Schusswaffen erledigen.

Ist Death Stranding jetzt also ein Action-Spiel? Oder dem Stealth-Genre zuzuordnen? Ist es vielleicht sogar ein Shooter? Wenn es nach Hideo Kojima geht: Nichts davon.

Denn laut ihm sei Death Stranding kein normales Action-Spiel, sondern eher eine neue Sorte davon, quasi ein komplett neues Untergenre. Kojima nennt es "Social Stranding System" und hat auf Twitter auch direkt erläutert, was er damit meint.

As I'm getting similar questions so I shall re-post. DS is not a stealth game. Could move subjectively but not a FPS shooting game either. By incorporating with the concept of connection(strand), it's totally brand new genre called action game/strand game(social strand system). pic.twitter.com/1KaQUVH9zL