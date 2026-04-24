Saros auf Metacritic: Sony hat seinen ersten Exclusive-Kracher in 2026

Die ersten Tests zum Actionspiel von Entwickler Housemarque sind da und überaus positiv.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
24.04.2026 | 19:17 Uhr

Saros ist laut der Spielepresse ein richtig gutes Singleplayer-Actionspiel. Saros ist laut der Spielepresse ein richtig gutes Singleplayer-Actionspiel.

Bevor Saros am 30. April exklusiv für PS5 erscheint, ist bereits heute das Review-Embargo gefallen und bislang 89 Magazine konnten ihr Urteil zum neuen Actionspiel von Entwickler Housemarque fällen.

Auf Metacritic heimst Saros derweil starke 88 Punkte ein, während es auf Opencritic aktuell sogar auf 89 Zähler geht. (Stand 24.04.2026, 14:56 Uhr)

Wertungsübersicht zu Saros

MagazinWertung
GamePro89
GameStar90
4P8.5
Eurogamer5 Sterne
PC Games8.0
IGN Deutschland9
GIGA9.0
Games.ch90
IGN7
GameSpot9

Zum direkten Vergleich: Returnal konnte zum Release vor mittlerweile fünf Jahren 86 Punkte auf Metacritic einheimsen.

Returnal im Test
Ein PS5-Highlight, das ihr verfluchen werdet
von Hannes Rossow
Ein PS5-Highlight, das ihr verfluchen werdet

So wertet GamePro

Für GamePro ist Kevin durch die bunten Kugeln getanzt und hat sich auf dem Planeten Carcosa mit allerhand Aliens angelegt. Er vergibt 89 Punkte und schreibt in seinem Fazit:

"Saros ist ein überragendes Action-Brett, das jedoch eine ordentliche Portion Frustresistenz und Liebe zum Genre voraussetzt."

Video starten 26:39 Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

Die Stärken und Schwächen von Saros

Das wird gelobt

  • Hervorragende Technik: "Sein stimmiges Design kombiniert Saros mit einem Effektgewitter, wie ich es auf der PlayStation 5 so noch nicht erlebt habe. Es grenzt an ein Wunder, dass Saros trotzdem nahezu durchgängig butterweiche 60 Bilder pro Sekunde ermöglicht" - Heiko Klinge, GameStar
  • Kämpfe: "Mit Saros beweist Housemarque erneut, dass sie ihr Handwerk wirklich beherrschen. Denn bei den Kämpfen stellt sich ein unvergleichlicher Flow ein, der sich durch das gesamte Spiel zieht und den wirklich nur wenige Titel derart konsequent hinbekommen." - Jonas Höger, 4P

Hier scheiden sich die Geister

  • Story: Saros wirft viele mysteriöse Fragen auf, beantwortet sie jedoch öfter nur vage, schafft es jedoch "uns immer mit genau so interessanten Häppchen an Informationen zu füttern, dass wir stets das nächste haben wollen." -  Yannik Cunha, PC Games
  • Story: " Die Geschichte steht diesmal stärker im Vordergrund und ist in mancher Hinsicht ambitionierter, was ich begrüße. Doch sind die stärksten erzählerischen Momente etwas zu abstrakt, kann so manch angerissenes Thema schnell an Bedeutung verlieren." - Michael Higham, IGN

Wie wir im GamePro-Test die Geschichte einordnen und auch, wie es um das Level an spielerischer Herausforderung steht, erfahrt ihr hier:

Saros im PS5-Test
So gut geballert habe ich zuletzt vor 5 Jahren
von Kevin Itzinger
So gut geballert habe ich zuletzt vor 5 Jahren

Saros erscheint am 30. April zum Preis von 79,99 Euro exklusiv für die PS5. Wie es um die PC-Version steht, ist nach Sonys gemunkeltem strategischem Shift derweil noch unklar und es ist möglich, dass künftig lediglich Multiplayer-Spiele plattformübergreifend erscheinen.

Werdet ihr Saros spielen oder spricht euch das Action-Roguelite nicht so richtig an?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Assassins Creed: Black Flag Resynced - Direkter Grafik-Vergleich zeigt, wie viel besser das Remake aussieht

vor 31 Minuten

Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Direkter Grafik-Vergleich zeigt, wie viel besser das Remake aussieht
Spanien sagt Manga-Piraterie den Kampf an und verhaftet Betreiber hinter der größten illegalen Manga-Webseite des Landes – auch um einen bekannten One Piece-Leaker gibt es Gerüchte

vor einer Stunde

Spanien sagt Manga-Piraterie den Kampf an und verhaftet Betreiber hinter der größten illegalen Manga-Webseite des Landes – auch um einen bekannten One Piece-Leaker gibt es Gerüchte
PC-Spieler kaufte RAM vor der Hardware-Krise für 140 Euro, aber ein Riegel ging kaputt - Firma tauscht anstandslos aus, obwohl das Kit jetzt 450 Euro wert wäre

vor einer Stunde

PC-Spieler kaufte RAM vor der Hardware-Krise für 140 Euro, aber ein Riegel ging kaputt - Firma tauscht anstandslos aus, obwohl das Kit jetzt 450 Euro wert wäre
Mutter von Pokémon-Fan arbeitet in Second Hand-Laden und bringt ihrem Sohn eine TCG-Box, Sammelfiguren und mehr mit - Community fragt: Kann ich adoptiert werden?

vor einer Stunde

Mutter von Pokémon-Fan arbeitet in Second Hand-Laden und bringt ihrem Sohn eine TCG-Box, Sammelfiguren und mehr mit - Community fragt: Kann ich adoptiert werden?
mehr anzeigen