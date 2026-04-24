Saros auf Metacritic: Sony hat seinen ersten Exclusive-Kracher in 2026

Saros ist laut der Spielepresse ein richtig gutes Singleplayer-Actionspiel.

Bevor Saros am 30. April exklusiv für PS5 erscheint, ist bereits heute das Review-Embargo gefallen und bislang 89 Magazine konnten ihr Urteil zum neuen Actionspiel von Entwickler Housemarque fällen.

Auf Metacritic heimst Saros derweil starke 88 Punkte ein, während es auf Opencritic aktuell sogar auf 89 Zähler geht. (Stand 24.04.2026, 14:56 Uhr)

Wertungsübersicht zu Saros

Magazin Wertung GamePro 89 GameStar 90 4P 8.5 Eurogamer 5 Sterne PC Games 8.0 IGN Deutschland 9 GIGA 9.0 Games.ch 90 IGN 7 GameSpot 9

Zum direkten Vergleich: Returnal konnte zum Release vor mittlerweile fünf Jahren 86 Punkte auf Metacritic einheimsen.

Returnal im Test Ein PS5-Highlight, das ihr verfluchen werdet von Hannes Rossow

So wertet GamePro

Für GamePro ist Kevin durch die bunten Kugeln getanzt und hat sich auf dem Planeten Carcosa mit allerhand Aliens angelegt. Er vergibt 89 Punkte und schreibt in seinem Fazit:

"Saros ist ein überragendes Action-Brett, das jedoch eine ordentliche Portion Frustresistenz und Liebe zum Genre voraussetzt."

26:39 Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

Autoplay

Die Stärken und Schwächen von Saros

Das wird gelobt

Hervorragende Technik: "Sein stimmiges Design kombiniert Saros mit einem Effektgewitter, wie ich es auf der PlayStation 5 so noch nicht erlebt habe. Es grenzt an ein Wunder, dass Saros trotzdem nahezu durchgängig butterweiche 60 Bilder pro Sekunde ermöglicht" - Heiko Klinge, GameStar

"Sein stimmiges Design kombiniert Saros mit einem Effektgewitter, wie ich es auf der PlayStation 5 so noch nicht erlebt habe. Es grenzt an ein Wunder, dass Saros trotzdem nahezu durchgängig butterweiche 60 Bilder pro Sekunde ermöglicht" - Heiko Klinge, GameStar Kämpfe: "Mit Saros beweist Housemarque erneut, dass sie ihr Handwerk wirklich beherrschen. Denn bei den Kämpfen stellt sich ein unvergleichlicher Flow ein, der sich durch das gesamte Spiel zieht und den wirklich nur wenige Titel derart konsequent hinbekommen." - Jonas Höger, 4P

Hier scheiden sich die Geister

Story: Saros wirft viele mysteriöse Fragen auf, beantwortet sie jedoch öfter nur vage, schafft es jedoch "uns immer mit genau so interessanten Häppchen an Informationen zu füttern, dass wir stets das nächste haben wollen." - Yannik Cunha, PC Games

Saros wirft viele mysteriöse Fragen auf, beantwortet sie jedoch öfter nur vage, schafft es jedoch "uns immer mit genau so interessanten Häppchen an Informationen zu füttern, dass wir stets das nächste haben wollen." - Yannik Cunha, PC Games Story: " Die Geschichte steht diesmal stärker im Vordergrund und ist in mancher Hinsicht ambitionierter, was ich begrüße. Doch sind die stärksten erzählerischen Momente etwas zu abstrakt, kann so manch angerissenes Thema schnell an Bedeutung verlieren." - Michael Higham, IGN

Wie wir im GamePro-Test die Geschichte einordnen und auch, wie es um das Level an spielerischer Herausforderung steht, erfahrt ihr hier:

Saros im PS5-Test So gut geballert habe ich zuletzt vor 5 Jahren von Kevin Itzinger

Saros erscheint am 30. April zum Preis von 79,99 Euro exklusiv für die PS5. Wie es um die PC-Version steht, ist nach Sonys gemunkeltem strategischem Shift derweil noch unklar und es ist möglich, dass künftig lediglich Multiplayer-Spiele plattformübergreifend erscheinen.

Werdet ihr Saros spielen oder spricht euch das Action-Roguelite nicht so richtig an?