Scalper nutzen Nintendo Switch 2-Hype dreist aus und verkaufen Tickets fürs Preview-Event für 400 Euro - dabei sind die nicht einmal übertragbar

Auf Kleinanzeigen, eBay und Co. werden Tickets für die Nintendo Switch 2 Experience teuer weiterverkauft.

Wer auch sich auch nur ansatzweise für Gaming interessiert, wird sicherlich schon einmal von sogenannten Scalpern gehört haben. Hierbei handelt es sich um Personen, die bewusst heiß begehrte oder limitierte Produkte (entweder selbst oder via Bots) kaufen, nur um sie im Anschluss zu Wucherpreisen weiterzuverscherbeln. Dies passierte zuletzt beispielsweise bei der stark limitierten 30th Anniversary Edition der PS5 Pro.

Nintendo Switch 2-Eventtickets für bis zu 1000 US-Dollar weiterverkauft

So wie es aussieht, reiben sich Scalper auch bei der Nintendo Switch 2 die Hände – oder eher gesagt bei Tickets für die "Nintendo Switch 2 Experience", die Privatpersonen die Teilnahme an Preview-Events in unterschiedlichen Städten vor dem Release der neuen Konsole ermöglicht.

Direkt nach der Enthüllung der Switch 2 war es möglich, sich auf der offiziellen Nintendo-Website für eine Lotterie einzuschreiben, die Spieler*innen die Chance auf kostenlose Tickets für die Nintendo Switch 2 Experience gewährte.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Die Gewinner*innen wurden nun ausgelost und seit gestern werden offizielle Einladungs-Mails mit den Tickets für die Preview-Events in unterschiedlichen Städten wie Berlin, London, Paris und Co. herumgeschickt.

Während einige Fans stolz auf Social Media davon berichten, dass sie am Event teilnehmen werden, versuchen andere Menschen wiederum, Kapital aus den limitierten Tickets zu schlagen.

Schwarzmarkttickets für 300 bis 1000 Dollar weiterverkauft: Wie Videogameschronicle berichtet, werden auf eBay Event-Tickets zu Wucherpreisen angeboten. Unter anderem soll auf der Verkaufsplattform ein Ticket für die Teilnahme an der Nintendo Switch 2 Experience in New York City für 1000 US-Dollar gelistet worden sein. Der Screenshot unten zeigt ein Angebot für ein Ticket in Mailand für 300 britische Pfund:

Wucherangebot zur Nintendo Switch 2 Experience in Mailand.

Auch vor Deutschland macht die Scalperei nicht Halt. So haben wir auf der Verkaufsplattform Kleinanzeigen bereits ein Angebot für ein Event-Ticket erspäht, das für schlappe 400 Euro zu haben ist.

Vorsicht vor Kauf von Switch 2-Eventtickets - Diese sind nicht übertragbar

Wir raten streng davon ab, die Finger davonzulassen, denn im FAQ zum Event steht ausdrücklich, dass die Tickets nicht auf eine andere Person übertragbar sind. Sprich: Kauft ihr ein Ticket von eBay und Co., könnt ihr damit nicht am Preview-Event teilnehmen, weil sie eben an die Person gebunden sind, die die Tickets ursprünglich erhalten bzw. gewonnen hat.

Die Nintendo Switch 2 soll 2025 erscheinen. Wie viel die neue Konsole kosten wird und wann sie genau erscheint, ist bislang unklar.

Werdet ihr am Preview-Event teilnehmen? Sind euch derartige Wucherangebote von Eventtickets ebenfalls schon aufgefallen?