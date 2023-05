Das schlechteste Zelda kehrt zurück - und wird jetzt endlich gut

Das schlechteste Zelda wird als Demake besser.

Ihr wollt gerne in die Rolle von Zelda selbst schlüpfen? In diesem Spiel aber bestimmt nicht - oder zumindest in der ursprünglichen Version. Zelda's Adventure ist für das CD-i, ein inzwischen ziemlich in Vergessenheit geratenes Multimedia-System von Philips, erschienen und war ein ziemlicher Flop. Jetzt hat sich allerdings ein Fan dem Titel angenommen und es geschafft, ihm einen gewissen Retro-Charme zu verleihen, der dem Spiel wirklich gut steht.

Das schlechteste Zelda-Spiel wird als Demake besser

Das CD-i (Compact Disc Interactive) erschien Anfang der 90er und setzte sich nie wirklich durch. Es erhielt aber immerhin auch von Nintendo lizensierte Titel, darunter drei Zelda-Ableger. Das 1994 erschienene Zelda's Adventure wird allgemein oft das schlechteste aller Zelda-Spiele genannt.

Der Titel wurde unter anderem für seine miese Steuerung kritisiert, aber auch der Look konnte nicht überzeugen. Dazu gehören beispielsweise die Live Action-Cutscenes, die ihr in diesem Video bestaunen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nun hat ein Programmierer sich den knapp 30 Jahre alten Titel vorgenommen und ihm eine ganz neue und wesentlich stilvollere Optik verpasst. Im Prinzip lässt sich das Projekt als "Demake" bezeichnen, allerdings bekommt das Spiel dadurch endlich den Charme, den das unbeliebte und schlecht gealterte Original vermissen lässt.

So sieht die Game Boy-Version des Programmieres aus:

In der Game Boy-Version versprüht der unbeliebte Ableger gleich viel mehr vom typischen Retro-Feeling und wirkt auf einmal durchaus wie ein Spiel, auf das Nostalgiker-*innen Lust bekommen könnten. Seinen Anfang nahm das Projekt des Entwicklers übrigens während des Corona-Lockdowns im Jahr 2020.

Während es sich hierbei natürlich nicht um einen offiziellen Release handelt, müsst ihr auf den nächsten Zelda-Titel für Switch nicht mehr lange warten. Am 12. Mai erscheint Tears of the Kingdom, der direkte Nachfolger von Breath of the Wild.

Oben haben wir euch News zum kommenden potenziellen Switch-Highlight verlinkt. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr aktuell beim Surfen Vorsicht walten lassen, denn Leaks kursieren bereits überall.

Was sagt ihr dazu: Kennt ihr das originale Spiel und das CD-i überhaupt und wie gefällt euch der neue Look?