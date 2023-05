Zelda TotK-Map ist gleich und doch anders als in BotW: Erste Bilder der Karte zeigen, was neu ist

Hier ist ein Ausschnitt der Map von Zelda Tears of the Kingdom.

Es ist schon seit einer Weile bekannt, dass uns Zelda: Tears of the Kingdom in die Open World von Hyrule zurückschickt und damit im Grunde die gleiche Map benutzt wie der Vorgänger Zelda: Breath of the Wild. Nichtsdestotrotz gibt es mehrere Neuerungen, die in der Spielwelt auf uns warten.

Was ist neu auf der TotK-Map? Mit den Himmelsinseln können wir eine Vielzahl von komplett neuen schwebenden Bereichen erkunden, durch die sich die TotK-Map jetzt in zwei Ebenen aufteilt: Boden und Luft. Zudem warten weitere Veränderungen der Karte auf uns. Was genau sich getan hat, erfahrt ihr in unserem großen GamePro-Test!

Einen kleinen Ausblick auf die neue alte Map gewährt uns jetzt aber schon einmal Journalist Stephen Totilo, der auf Twitter einen Ausschnitt gepostet hat, auf dem Nintendos Pressedemo stattgefunden hat.

Erster Map-Schnippsel von Zelda Tears of the Kingdom

Mit dem ersten Tweet zeigt uns Totilo entsprechenden Map-Ausschnitt aus Breath of the Wild, darunter den aus Tears of the Kingdom:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Achtung, jetzt kommt ein kleiner Map-Spoiler!

Entsprechender Map-Ausschnitt aus Tears of the Kingdom:

Quelle: https://twitter.com/stephentotilo/status/1651591040896319490?s=20

Fallen euch die Unterschiede auf? Schloss Hyrule ist in Tears of the Kingdom jetzt von einer roten Aura umgeben. Was es damit auf sich hat, erfahren wir dann im Verlauf der Story. Aber auch in der HUD gibt's einige Änderungen zu entdecken: Auf der linken Seite wird uns in TotK jetzt angezeigt, ob wir uns auf dem Boden oder in der Luft (auf den Himmelsinseln) befinden.

Und hier seht ihr noch einmal einen Map-Schnippsel der Himmelsinsel, auf dem die Pressedemo stattgefunden hat (via @stephentotilo):

Quelle: https://twitter.com/stephentotilo/status/1651591048215293952?s=20

Kurz vor dem Launch hat Nintendo einen weiteren Trailer zu Tears of the Kingdom veröffentlicht, der noch einmal alle Neuerungen des Open World-Abenteuers zusammenfasst:

1:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Ob der Nachfolger von Breath of the Wild am großen Erfolg des Erstlings anknüpfen und die Messlatte im Open World-Genre vielleicht sogar noch ein Stückchen höher setzen kann, erfahrt ihr rechtzeitig im großen GamePro-Test.

Was sagt ihr dazu, dass uns Tears of the Kingdom abermals in die Open World von Hyrule schickt? Hättet ihr euch lieber eine andere Spielwelt gewünscht?