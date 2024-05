CoD Warzone + MW3 Season 3 Reloaded startet heute - Preload, Uhrzeit und mehr zum Mid-Season-Update

CoD Season 3 Reloaded startet heute.

Wie für Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone üblich, folgt auf den regulären Season-Start eine Mid-Season, in der einige weitere neue Inhalte hinzugefügt werden. Viele Maps, darunter das Comeback von Rebirth Island, Waffen, Operator und mehr können wir bereits seit dem 3. April und dem Start von Season 3 spielen.

Hier fassen wir kurz zusammen, was neu hinzugefügt wird und wie es um das Mid-Season-Update steht. Preload, Downloadgröße, mögliche technische Probleme – wir halten euch hier im Live-Ticker auf dem Laufenden.

CoD MW3 & Warzone - Season 3 Reloaded im Live-Ticker

08:00 Uhr Guten Morgen ihr Lieben! Es ist noch früh, aber wir wollen hier schon einmal auf das Mid-Season-Update einstimmen. Der Preload lässt noch etwas auf sich warten. Sobald er da ist, erfahrt ihr es hier. Bis dahin könnt ihr euch den neuen Trailer zum Zombie-Modus anschauen, falls ihr ihn verpasst habt: 0:44 Call of Duty Modern Warfare 3: Der Zombie-Modus bekommt nächste Woche neue Inhalte

Startzeit und Preload zur CoD Mid-Season

Wann startet Season 3 Reloaded? am 1. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit

am 1. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit Gibt es einen Preload? Offiziell angekündigt wurde er nicht, aber wie die letzten Male auch dürfte gegen Nachmittag ein Preload für PC (BattleNet) und PlayStation aufschlagen. Xbox-Spieler*innen gingen bisher immer leer aus.

Diese neuen Inhalte bringt CoD Season 3 Reloaded

Neben neuen wöchentlichen Herausforderungen und Events haben wir euch die wichtigsten Neuerungen für Modern Warfare 3 und Warzone im Folgenden grob zusammengefasst. Wollt ihr es etwas ausführlicher, findet ihr in diesem Artikel weitere Infos:

Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 3 und Warzone: Season 3 Reloaded steht vor der Tür - alle neuen Inhalte im Überblick von David Molke

Neu in Modern Warfare 3

Neue Waffen BAL-27 (Sturmgewehr, über Battle Pass)

Neue Modi Minenfeld - Standard-Modi mit neuem Twist Escort - Fahrzeug-Eskortmission

Neue/angepasste Maps Grime - 6vs6 Checkpoint - 6vs6

Zombie-Modus Neue Story-Mission Neuer Dark Äther Rift neuer Warlord neue Schemata/Baupläne



Neu in CoD Warzone

Neue Waffe: BAL-27

Das Wetter auf Rebirth Island ändert sich

Schwere Rüstung als Event

Utility Box (Munitions- und Rüstungsplatten-Kiste in einem)

Waffen-Tausch-Station

Foresight-Killstreak

Bunker mit neuen Belohnungen

Oben seht ihr nochmal die Übersicht aller neuen Inhalte von Season 3. Sie zeigt an, welche Maps, Modi etc. direkt zum Season-Start Anfang April dabei waren und welche nun mit der Mid-Season (erkennbar an "In-Season") hinzugefügt werden.