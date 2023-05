Zelda TotK wurde schon komplett geleakt, also haltet euch jetzt lieber die Augen zu

Irgendein Bösewicht von Ganondorf-Format hat Zelda TotK vorab geleakt, also seid vorsichtig!

Eigentlich erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erst in eineinhalb Wochen. Aber wie es aussieht, wurden physische Versionen des Nintendo Switch-Titels schon deutlich vor dem offiziellen Release verteilt. Mit dem Ergebnis, das seit gestern das gesamte Spiel geleakt ist. Was wiederum bedeutet, dass ihr euch vorsehen solltet, wenn ihr keine Spoiler dazu sehen oder hören wollt.

Zelda: Tears of the Kingdom ist komplett geleakt und das Netz voller Spoiler

Darum geht's: Um Zelda TotK, einer der größten Spiele-Launchs des Jahres und der am meisten erwartete Nintendo-Release seit Jahren. Tears of the Kingdom stellt den direkten Nachfolger zu Breath of the Wild dar und erweitert das veränderte Open World-Hyrule noch um die Himmelsinseln. So sieht das aus:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Vorsicht vor Spoilern! Wenn ihr euch jetzt im Internet herumtreibt (wovon wir ausgehen, wenn ihr diese Zeilen lest), stoßt ihr vielleicht schon auf Bilder aus dem Nintendo-Blockbuster, die noch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Nintendo hält eigentlich nämlich bisher noch stark hinterm Berg, wenn es um Zelda TotK geht. Über die Story wissen wir nur sehr wenig und auch einige Fähigkeiten und Open World-Mechaniken bleiben bisher eigentlich noch im Unklaren.

Das wurde geleakt: Das gesamte Spiel befindet sich bereits im Umlauf. Dementsprechend könntet ihr nicht nur Screenshots wichtiger Funktionen und Orte, sondern auch lange Gameplay-Videos sehen. Story-Spoiler, neue Fähigkeiten, Gegner, Waffen – alles ist jetzt möglich.

Wie konnte das passieren? Ganz sicher ist das nicht. Aber womöglich hat irgendwer eine frühe physische Version des Spiels erhalten. Zumindest konnte auf einer Auktionsseite im Internet bereits so eine Fassung von Zelda TotK für horrende Summen gekauft werden (via: VGC).

Aber es kommt noch schlimmer: Allem Anschein nach gibt es auch schon Videos, die zeigen, wie das neue Zelda auf einem PC-Emulator läuft. Das bedeutet wohl, dass nicht nur irgendwer eine zu früh veröffentlichte physische Version besitzt, sondern dass das Spiel bereits komplett gecrackt und in seiner Gänze online verteilt wurde.

So reagiert Nintendo: Mit allem, was dem Unternehmen zur Verfügung steht. Aktuell sind die Menschen von Nintendo wohl hinterher, die Videos, Bilder und Daten offline nehmen zu lassen. Auch gegen Discord-Server wird vorgegangen, auf denen entsprechende Inhalte verbreitet wurden (via: Kotaku).

Zelda Tears of the Kingdom - Release und Downloadgröße

Wann kommt es offiziell? Es dauert jetzt eigentlich wirklich nicht mehr lange. In eineinhalb Wochen oder zehn Tagen ist es soweit: Zelda Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.

Zuletzt hat sich übrigens die Angabe der Downloadgröße verändert. Wo ursprünglich von 18,2GB die Rede war, sind es jetzt wohl nur noch 17 GB, die heruntergeladen werden müssen. Zelda BotW war nur 13,4 GB groß.

Wie verhaltet ihr euch bei Leaks von einer solchen Größenordnung? Wie versucht ihr, Spoiler zu vermeiden?