Schnappt euch jetzt 3 neue Bonus-Spiele für Nintendo Switch (2) und zwei davon erschienen vorher nur in Japan - Holt sie euch mit Switch Online

Im April können sich Mitglieder von Nintendo Switch Online wieder über 3 NES-Klassiker freuen. Alle neuen Bonus-Games in der Übersicht.

Linda Sprenger
09.04.2026 | 10:54 Uhr

Es gibt neue Klassiker in der Bibliothek von Switch Online. Es gibt neue Klassiker in der Bibliothek von Switch Online.

Wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, dann könnt ihr euch ab heute über Zuwachs in der Bonusspiele-Bibliothek freuen: Insgesamt drei NES-Klassiker stehen ab sofort zum Download bereit, darunter zwei Titel, die ursprünglich nur in Japan bzw. in Japan und Nordamerika auf den Markt gekommen sind.

Nintendo Switch Online im April 2026 - Das sind die neuen Bonus-Spiele

  • Pac-Man: DER Arcade-Klassiker schlechthin. Als Pac-Man bewegt ihr euch durch ein Labyrinth und müsst Punkte futtern, während ich gleichzeitig bunten Geistern aus dem Weg geht.
  • Mendel Palace: Das von den Pokémon-Macher*innen Game Freak entwickelte Puzzle-Spiel kam 1989/1990 lediglich in Japan und Nordamerika auf den Markt, schafft dank Switch Online nun aber den Weg zu uns. Ziel des Spiels ist es, eine Prinzessin zu retten. Dafür besiegt ihr auf kachelartigen Bildschirmen Gegner oder löst Fallen aus, indem ihr bestimmte Kacheln umdreht.
  • The Tower of Druaga: Das Action-RPG/Maze-Game wurde 1984 ausschließlich in Japan veröffentlicht. Ihr spielt den Ritter Gilgamesh und müsst die 60 Etagen eines Turms erklimmen, um am Ende einen Boss zu bezwingen. Jede Etage ist im Grunde ein Labyrinth aus Gegnern, das ihr überwinden müsst.

Video starten 1:27 Nintendo Switch Online - Klassiker im April 2026

Die drei Spiele sind jetzt verfügbar und können mit aktiver Switch Online-Mitgliedschaft ohne weitere Zusatzkosten auf der Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 gezockt werden.

Alles, was ihr über Nintendo Switch Online wissen müsst

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Falls ihr kein Abonnement habt und jetzt mit dem Gedanken spielt: In unserer oben verlinkten GamePro-Übersicht findet ihr alles, was ihr über die kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie über den Erweiterungspass wissen müsst.

Und an dieser Stelle fragen wir alle Nintendo Switch (2)-Fans unter euch: Was ist eure Meinung zu den neuen Bonus-Games? Lohnt sich Nintendo Switch Online für euch? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.

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