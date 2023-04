Schnelle PS5-SSD hammermäßig günstig: Die Adata S70 mit Heatsink gibt's mit 1 bis 4 TB ab 69€!

Bei Mindfactory gibt es die NVMe SSD Adata XPG Gammix S70 Blade jetzt günstig wie nie, aber die Menge ist begrenzt.

In den sogenannten DAMN! Deals bei Mindfactory könnt ihr jetzt die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Adata XPG Gammix S70 Blade günstig im Angebot bekommen. Für 1 TB bezahlt ihr nur noch 69€, für 2 TB 135€ und für 4 TB 319€. Allen drei Versionen liegt ein Heatsink bei. Die Angebote laufen theoretisch noch bis zum 26. April. Da die Menge eng begrenzt ist (100 Exemplare bei 1 und 2 TB, nur 20 bei 4 TB) dürften sie aber früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Deals:

Einen Haken hat die Sache allerdings, nämlich die recht hohen Versandkosten von 8,99€, die bei Mindfactory anfallen. Aber selbst wenn man diese einberechnet, ist der Preis bei allen drei Varianten der NVMe SSD laut Idealo noch immer so günstig wie nie zuvor und auch deutlich günstiger als bei Konkurrenzprodukten wie der Samsung 980 Pro oder der WD Black SN850X.

Wie gut ist die Adata XPG Gammix S70 Blade für die PS5?

Die Adata S70 Blade ist schnell und wird mit einem PS5-kompatiblen Heatsink geliefert.

Hohe Geschwindigkeit: Die Adata XPG Gammix S70 Blade bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 5.400 MB/s. Das ist sogar noch etwas schneller als die beliebte Samsung 980 Pro (Lesen: 7.000 MB/s, Schreiben: 5.000 MB/s), die ihr momentan mit Heatsink und 1 TB für 94,99€ bei MediaMarkt im Angebot bekommt. In der Praxis macht das allerdings nur einen geringen Unterschied, beide SSDs sind hervorragend für die PlayStation 5 geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s braucht.

Heatsink mitgeliefert: Die Adata XPG Gammix S70 Blade wird mit einem Heatsink ausgeliefert, der problemlos in die PS5 passt. Ihr müsst ihn also nur noch anbringen und braucht euch dann keine Sorgen mehr um Überhitzung zu machen. Prinzipiell funktionierten SSDs in der PlayStation 5 übrigens auch ohne Heatsink. Es könnte dann aber möglicherweise zu Problemen bis hin zu Abstürzen kommen und die Lebenszeit der SSD könnte durch die höheren Temperaturen verkürzt werden.

