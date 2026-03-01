Das schönste PS5-Soulslike überhaupt gibt's gerade günstig: Nein, es ist nicht Elden Ring!

Eine so herrlich finstere Welt wie in diesem Soulslike-Spiel für PS5 sieht man selten.

Schönheit liegt natürlich immer im Auge des Betrachters und gerade Soulslike-Spiele zeichnen sich häufig eher durch düsteres, morbides oder gar abstoßendes Artdesign aus als durch klassische Schönheit. Dasjenige PS5-Spiel, das zumindest meiner Meinung nach die schönsten Scheußlichkeiten und die prachtvollste Finsternis des ganzen Genres auf den Bildschirm zaubert und dabei selbst Elden Ring übertrifft, könnt ihr gerade bei Amazon günstiger im Angebot abstauben:

Schaurig schön: Das ist der günstige Soulslike-Hit für PS5!

Ein Soulslike braucht nicht nur hübsche Landschaften, sondern auch furchterregende Feinde, und Lords of the Fallen kann in dieser Hinsicht zweifelsfrei abliefern.

Bei dem prachtvollen PS5-Soulslike handelt es sich um Lords of the Fallen, und zwar natürlich nicht um den Titel aus 2014, sondern um das neue, von CI Games entwickelte Spiel. Dieses zeichnet sich nicht zuletzt durch seine hervorragende Grafik und das düstere, atmosphärische Artdesign aus: Vom Ausblicke über schroffe Gebirge übers Erforschen halb verfallener Schlossruinen bis hin zu skurrilen, abstoßenden Monstern wird hier für alle, die auf Dark Fantasy stehen, viel fürs Auge geboten.

Spielerisch handelt es sich um ein typisches Soulslike, das mit spannenden Nahkämpfen, hohem Schwierigkeitsgrad und knallharten Bossen sehr nah am Vorbild Dark Souls bleibt. Ein paar Eigenheiten bietet Lords of the Fallen allerdings schon. So gibt es hier eine Totenwelt ähnlich wie im Klassiker Soul Reaver, eine Art parallele Dimension, in der sich Wege öffnen, die es in der Welt der Lebenden nicht gibt. Allerdings gibt es hier auch Feinde, die desto stärker werden, je länger ihr dort bleibt.

Sterbt ihr, habt ihr die Chance, euch von dieser Totenwelt aus ins Leben zurückzukämpfen. Im Kampf habt ihr außerdem die Möglichkeit, Feinden ihre Seele herauszureißen. Das bietet interessante taktische Möglichkeiten, denn die Körper der Gegner sind gezwungen, ihrer Seele zu folgen. Dadurch könnt ihr sie in Fallen locken und sie beispielsweise Abgründe hinabstürzen lassen.

Zum Release hatte die Grafikpracht von Lords of the Fallen noch den Preis, dass die Performance gerne mal in den Keller ging. Dies hat sich durch zahlreiche Patches einschließlich des großen Updates auf die Version 2.0, das auch den Koop-Modus verbessert hat, glücklicherweise gelegt. Somit bekommt ihr jetzt ein besseres Spiel zum viel kleineren Preis, weshalb es sich auf jeden Fall lohnt, Lords of the Fallen noch nachzuholen, bevor der bereits angekündigte Nachfolger erscheint.