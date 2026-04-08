In dieser genialen Schule wird schon zum dritten Mal ein Overclocking-Wettbewerb abgehalten - wer gewinnt, sackt richtig coole Hardware-Preise ein

Ein Lehrer und mehrere Schüler*innen veranstalten an einer polnischen Oberschule schon zum dritten Mal einen ausgewachsenen Overclocking-Wettbewerb, der sich wirklich sehen lassen kann.

David Molke
08.04.2026 | 20:04 Uhr

So sieht der Overclocking-Wettbewerb dann in echt aus (Bild: reddit.comuser2C_Wizard) So sieht der Overclocking-Wettbewerb dann in echt aus (Bild: reddit.com/user/2C_Wizard/)

Von solchen Aktionen konnte ich zu meiner Schulzeit nur träumen: Wer bei diesem Wettbewerb auch noch das letzte bisschen Leistung aus seinem PC herauskitzelt, kann neue Hardware gewinnen. Die Overclocking-Competition findet bald schon zum dritten Mal statt und wird sogar gestreamt.

Overclocking-Wettbewerb an polnischer Schule ist einfach nur genial

Auf Reddit sorgt gerade ein ganz besonderer Beitrag für Begeisterung: An einer polnischen Oberschule haben sich mehrere Schüler*innen und ein Lehrer zusammengetan, um echte Overclocking-Wettbewerbe abzuhalten. Es gibt sogar Sponsoren, die Hardware für den Preis-Pool beisteuern, und das Ganze sieht tatsächlich nach Spaß aus.

Video starten 41:55 Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Was auf den ersten Blick wie eine LAN-Party wirkt, ist noch viel mehr. Der Reddit-User 2C_Wizard berichtet, dass schon vor geraumer Zeit ein richtig cooles Projekt an seiner Schule entstanden ist. Ein Lehrer habe eine ganze Gruppe Schüler*innen mit seiner Technik-Begeisterung anstecken können. Daraus seien dann bereits zwei Overclocking-Wettbewerbe entstanden.

Die Teilnehmenden bringen hier ihre Rigs mit und versuchen, sie bis ins letzte Detail zu optimieren. Da wird am BIOS, an Lüfterkurven und noch viel mehr gefeilt, um auch noch die letzten Quentchen Leistung aus den Rechnern herauszukitzeln.

Wie weit das gehen kann, zeigt der Lehrer zum Beispiel mit einer Flüssigstickstoff-Kühlung. Aber bei diesen Wettbewerben geht es natürlich nicht nur um Leistung, es gibt auch Platz für Kreativität und Spaß. Eine Person hat beispielsweise einen verhältnismäßig alten PC mitgebracht, den ihr ebenfalls in der Galerie im Beitrag sehen könnt.

Die dritte Ausgabe des ZSEM OC Cup findet am 10. April statt und kann hier im Stream mitverfolgt werden:

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Als Gewinne winken wohl auch dieses Jahr wieder amtliche Hardware-Preise. Immerhin gab es dank der Sponsoren letztes Mal (für ein Schüler*innen-Event) überraschend coole Dinge zu gewinnen. Unter anderem konnten ein Ryzen 5 7600X-Prozessor, eine RTX 4060-Grafikkarte und eine Wasserkühlung ergattert werden.

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Die dritte Ausgabe sprengt sämtliche bisherige Rahmen und lädt zum Beispiel auch Teilnehmende von anderen Schulen ein. Es soll eine Retro-Technik-Ausstellung geben, aber auch Vorträge und ein Wettbewerb, wer am schnellsten einen PC zusammenbauen kann, sind geplant. Darüber hinaus sind mit Tomasz "Lanim" Sołowiej und Tomasz "tomekmak.xoc" Mąka auch noch zwei prominente Overclock-Koryphäen Polens eingeladen.

Hättet ihr so etwas auch gern selbst an eurer Schule gehabt? Oder gibt es das bei euch vielleicht sogar?

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