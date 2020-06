Animal Crossing New Horizons im Juni: Alle Events, Geburtstage & mehr

Der Juni startet in Animal Crossing: New Horizons und bringt sehr viel Neues mit sich. Wir zeigen euch, auf was ihr euch in den kommenden Tagen und Wochen freuen dürft.

Alle neuen Fische

Im Juni ist die Hochsaison für Fische und endlich kommt sogar eine neue Spezies dazu: die Haie. Diese könnt ihr an den großen Schatten mit Rückenflosse erkennen.

Alle neuen Fische & Haie im Überblick:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing im Juni: Alle neuen Fische - Mit Haien zum Sterni-Millionär

Alle neuen Insekten

Bevor im Juli die Hochsaison für Insekten los geht, gibt es jetzt darunter zur Aufwärmung schon einmal den ersten Palmen-Käfer.

Alle neuen Insekten im Überblick:

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons: Alle neuen Insekten im Juni

Alle Events im Juni

Hochzeitssaison

Bisher ist nur ein Event für den Juni bestätigt. Dieses läuft aber den gesamten Monat vom 1. bis zum 30. Juni und bietet eine Menge an neuen Möbeln, Deko-Elementen und mehr. Wie ihr die perfekten Hochzeitsfotos schießt und ihr das beste aus dem Event holt, verraten wir euch hier in aller Ausführlichkeit:

3 0 Mehr zum Thema Hochzeitssaison in Animal Crossing: So bekommt ihr mehr Liebeskristalle

Erweiterung für Nooks Laden

Zur Überraschung vieler Spieler hat sich über Nacht der Laden von Nepp und Schlepp verändert. Nicht nur von außen ist er in einer maritimen Deko geschmückt, sondern auch innen wartet auf euch eine Neuerung. In der linken Ecke steht ab sofort ein neues Item für euch ebenfalls zur Verfügung. Dieses wird wie alle anderen Gegenstände täglich ausgewechselt.

Neue saisonale Items

Auch im Juni gibt es wieder neue saisonale Items basierend auf besonderen Tagen, die im Juni auf der Welt stattfinden. Dieses Mal gibt es deshalb bis zum 30. Juni zum Vatertag eine Vatertags-Tasse und zum Welttag der Kinder eine Bastelkrone sowie einen Bastelumhang. Um diese zu kaufen, müsst ihr am NookPortal im NookShopping oder in der NookPhone-App den Tab "Saisonal" ansteuern.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Juni sind die Geburtstagskinder:

1. Juni - Kai

2. Juni - Larissa

3. Juni - Felix

4. Juni - Niemand

5. Juni - Tarno

6. Juni - Fred, Sani

7. Juni - Nepp, Schlepp, Walter

8. Juni - Paulina

9. Juni - Markus

10. Juni - Fido

11. Juni - Bertram

12. Juni - Schoki

13. Juni - Helmut

14. Juni - Lotta

15. Juni - Mona

16. Juni - Jolly

17. Juni - Atze, Tanja

18. Juni - Rosi

19. Juni - Hanne

20. Juni - Günther,Helios

21. Juni - Silke

22. Juni - Pierre

23. Juni - Tatjana

24. Juni - Birte

25. Juni - Gustav

26. Juni - Marianne

27. Juni - Olivia

28. Juni - Bocki, Harry

29. Juni - Mischka

30. Juni - Fritzi, Volker

Auf was freut ihr euch im Juni besonders in Animal Crossing: New Horizons?