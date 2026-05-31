GTA 6 - Die konkrete Release-Uhrzeit ist bekannt und mit einem Trick, könntet ihr früher loszocken als alle anderen

GTA soll am 19. November 2026 erscheinen und schon jetzt kennen wir die Release-Uhrzeit. Neuseeländische Fans dürfen wie immer vor allen anderen loslegen.

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Linda Sprenger
31.05.2026 | 08:40 Uhr

GTA 6 hat nicht nur ein Release-Datum, sondern auch eine Release-Uhrzeit. GTA 6 hat nicht nur ein Release-Datum, sondern auch eine Release-Uhrzeit.

In wenigen Monaten ist es so weit: GTA 6 kommt am 19. November 2026 auf den Markt. Das Vice City-Abenteuer konnte bereits seit vergangenem Jahr im PS Store zu eurer Wunschliste hinzugefügt werden – und nicht nur das!

Die dazugehörige Produktseite verrät darüber hinaus eine wichtige Info, die sich schnell übersehen lässt: die exakte Release-Uhrzeit von Rockstars neuestem Open World-Abenteuer.

Grand Theft Auto 6 - Release-Uhrzeit: Wann genau wird GTA 6 freigeschaltet?

GTA 6 für die PS5 kann im PS Store zur Wunschliste hinzugefügt werden. Entsprechender Eintrag zeigt uns Release-Datum und Release-Uhrzeit. GTA 6 für die PS5 kann im PS Store zur Wunschliste hinzugefügt werden. Entsprechender Eintrag zeigt uns Release-Datum und Release-Uhrzeit.

  • Release-Datum von GTA 6: Am 19. November 2026
  • Release-Uhrzeit von GTA 6: Um 00:00 Uhr MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)

GTA 6 -Release und Uhrzeit in Deutschland: GTA 6 wird demzufolge hierzulande also pünktlich um Mitternacht, sprich in der Nacht vom 18. (Mittwoch) auf den 19. November 2026 (Donnerstag), freigeschaltet.

Video starten 10:43 Grafik schön und gut, aber was ist mit dem Gameplay von GTA 6?

Eine Preload-Möglichkeit für GTA 6 hat Rockstar noch nicht angekündigt. Wir gehen aber stark davon aus, dass es für Vorbesteller*innen möglich sein wird, den Open World-Titel bereits vorab für die PS5 und Xbox Series X/S zu downloaden.

Für GTA 5 und Red Dead Redemption 2 bot Rockstar ebenfalls Preload-Optionen an. Zumindest Vorbesteller*innen von GTA 6 sollten am 19.11.2026 pünktlich ab Mitternacht loslegen können.

Dieser Artikel erschien letztes Jahr bereits in einer früheren Version auf GamePro.de. Das Releasedatum von GTA 6 sowie die Release-Uhrzeit laut PS Store wurden aktualisiert.

GTA 6 - Neuseeland-Trick wohl möglich

Die Bewohner*innen eines bestimmten Fleckchens unserer Erde haben sehr wahrscheinlich die Ehre, GTA 6 zuerst spielen zu können. Dank der Magie der Zeitzonen können all diejenigen, die in Neuseeland ansässig sind, einige Stunden früher ins sonnendurchflutete Vice City eintauchen als wir.

Der Release von GTA 6 am 19. November um 00:00 Uhr in Neuseeland entspricht bei uns in der DACH-Region dem 19. November um 13:00 Uhr. Oder anders ausgedrückt: Wenn die Uhr am 19. November bei uns 13 Uhr anzeigt, zocken Fans aus Neuseeland bereits GTA 6, weil uns Neuseeland/Auckland in der Neuseeländischen Sommerzeit 11 Stunden voraus ist.

Zumindest auf der Xbox Series X/S gibt es einen Kniff, mit dem ihr GTA 6 möglicherweise früher zocken könnt. Mit dem sogenannten "Neuseeland-Trick" könnt ihr einfach die Region wechseln:

  • Xbox einschalten
  • "Einstellungen" auswählen
  • anschließend "System" auswählen
  • "Sprache und Ort" auswählen
  • Neuseeland als neuen Ort wählen
  • abschließend Xbox neu starten
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Auf der PS5 gestaltet sich das Ganze schwieriger: Ihr müsstet euch einen komplett neuen, neuseeländischen Account erstellen und GTA 6 darüber kaufen. Rockstars neuestes Open World-Abenteuer einige Stunden früher spielen schön und gut, ob das den Aufwand wert ist, wagen wir allerdings zu bezweifeln.

Werdet ihr GTA 6 direkt zum Release zocken?

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Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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