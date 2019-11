Pokémon Schwert & Schild: eShop-Version killt wohl all eure Spiele

Die digitale Version von Pokémon Schwert & Schild wird gerade angeblich von einem verheerenden Bug heimgesucht. Unklar ist allerdings bislang, ob es sich hierbei um die tatsächliche Verkaufsversion oder um eine gemoddete Fassung handelt.

Einige Pokémon-Spieler berichten gerade (via Reddit) davon, dass die digitale Version des neuen Pokémon-Ablegers, alle Spieldaten auf ihrer Switch-SD-Karte ausgemerzt habe.

Bei einigen Betroffenen seien damit alle Spiele gelöscht worden, die sich auf ihrer SD-Karte befunden haben.

Game crashed on an attempted autosave (or at least I assume so), I then the game crashed on boot to I put in my smash cart to test, smash crashed on boot too, so I rebooted my Switch.



Now everything on my Switch looks like this, even the cart games are asking for a redownload... pic.twitter.com/OEFHZErLCx