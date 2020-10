Schwert/Schild: Diese Pokémon des 2. DLC gibt es nicht als Shiny

Mit dem zweiten Pokémon Schwert/Schild-DLC sind wieder viele neue und auch wiederkehrende Pokémon eingeführt worden. Darunter auch legendäre Pokémon, deren Shiny-Versionen besonders beliebt sind. Aber in Die Schneelande der Krone wird nicht jedes Pokémon mit einer alternativen Farbgebung zu finden sein (via Dexerto).

DLC-Pokémon, die nicht als Shiny verfügbar sind

Wer in Schwert/Schild seinen Pokédex auch mit Shiny-Pokémon auffüllen will, der wird mit dem neuen DLC Die Schneelande der Krone erneut auf die Suche gehen können. Allerdings sind auch einige Pokémon "Shiny Locked". Heißt, in dem DLC werden wir auf keine schillernde Version dieser Pokémon treffen.

Die folgenden legendären Pokémon bzw. Ultrabestien wird es nicht als Shiny geben:

Galar-Arktos

Galar-Zapdos

Galar-Lavados

Victini

Keldeo

Cosmog

Venicro

Polaross

Phantoross

Coronospa

Unter Umständen werden die Shiny-Versionen dieser Pokémon für zukünftige Events zurückgehalten.

Wie ihr die drei legendären Pokémon Artkos, Zapdos und Lavados in ihrer Galar-Form fangen könnt, lest ihr hier:

DLC-Pokémon, die als Shiny verfügbar sind

Wer es auf legendäre Shinys abgesehen hat, wird sich trotzdem freuen dürfen. So lassen sich die folgenden Pokémon definitiv als Shiny fangen:

Registeel

Regice

Regirock

Regigigas

Regieleki

Regidrago

Kobalium

Terrakium

Viridium

Außerdem finden sich auch legendäre Shinys in den Dynamax-Abenteuern. Die Pokémon-Nester dienen als Raids, in denen wir mit bis zu drei Freunden im Koop gegen Dynamax-Pokémon antreten können. Unter diesen Pokémon werden sich auch legendäre schillernde Pokémon befinden, die sich dann fangen lassen.

Was haltet ihr davon, dass für einige Pokémon keine Shinys verfügbar sind? Ist euch das egal und glaubt ihr, dass die Shinys irgendwann noch anderweitig auf uns warten?