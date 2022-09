Mit Ship of Fools holen die Worms-Macher dank Multiplayer auch Roguelike-Muffel ab

Genre: Multiplayer-Roguelite Entwickler: Fika Productions Plattformen: PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Release: 22. November 2022

Publisher Team 17, der euch für die Worms-Serie ein Name sein dürfte, ist mit einer neuen Runde buntem Multiplayer-Spaß zurück. In Kooperation mit dem noch jungen Studio Fika Productions schippert ein vielversprechendes kooperatives Abenteuer am Horizont, das bekannte und beliebte Spielmechaniken miteinander verbindet. Noch in diesem Jahr – konkret am 22. November – läuft Ship of Fools auf allen gängigen Konsolen und dem PC ein:

So spielt sich Ship of Fools

Roguelite, Koop und Multiplayer werden auf der offiziellen Seite von Team 17 als Genres angegeben. Aber was für ein Spiel ist Ship of Fools genau?

Der Titel bietet einige Adventure-Elemente. Ihr könnt euch an Land bewegen, die kleinen Inseln erkunden, Materialien für Reparaturen sowie Upgrades sammeln und Gespräche mit NPCs führen.

Die eigentliche Action findet jedoch auf eurem Schiff statt, das sich stetig durch ein Inselarchipel bewegt. Dieses müsst ihr vor einer kaum enden wollenden Horde an Seeungeheuern und natürlich etlichen riesigen Bossen beschützen. Wenn euer Kutter geentert wird, kommen Nahkampfwaffen wie Ruder zum Einsatz, oder ihr nutzt eure Kanonen, um weiter entfernte Feinde zu bearbeiten.

Hier seht ihr den Ankündigungstrailer für Konsolen:

Der Fokus von Ship of Fools liegt voll auf dem Koop-Modus, den ihr sowohl online als auch auf der Couch genießen dürft (aber ihr könnt natürlich auch alleine losziehen). Wenn ihr eine Runde erfolgreich bestreiten wollt, müsst ihr geschickt zusammenarbeiten und mit euren Fähigkeiten gemeinsame Kombos ausführen.

Was macht Ship of Fools zu einem Roguelite?

Wie bei vielen anderen Roguelikes könnt ihr euren Kurs über die See selbst bestimmen. Dafür steht euch eine Karte mit Hexagon-Feldern zur Verfügung, die Schätze, Shops aber auch Gefahren bieten können. Hier gilt: je höher das Risiko, desto größer die Belohnung. Da es sich um ein Roguelite handelt, verliert ihr nicht alle erspielten Vorteile, wenn ihr versenkt werdet und einen neuen Versuch starten müsst.

Euren „Fool“ - das sind die spielbaren fischartigen Charaktere - könnt ihr euch vor einem Run aussuchen. Die Figuren unterscheiden sich nicht alleine durch ihr Aussehen, sondern bringen auch spezielle Fähigkeiten mit. Im Idealfall kombiniert ihr diese geschickt mit Items und Artefakten, die ihr während eines Durchgangs findet, um das Maximum aus eurem Fool herauszuholen. Spielt ihr zu zweit, solltet ihr euch zudem mit eurem 1. Offizier absprechen.

Jonathan Harsch Roguelikes (oder Roguelites) gibt es momentan zwar massig am Markt, aber da es sich um ein Sub-Genre handelt, können die bekannten Mechaniken und Systeme beliebig mit verschiedenen Spielstilen kombiniert werden. Im Fall von Ship of Fools sticht vor allem der Koop-Modus hervor, denn die meisten anderen Vertreter lassen sich nur im Alleingang zocken. Wenn euch das Genre schon länger interessiert, das Abenteuer wegen der Verlust-Mechanik alleine jedoch zu riskant war, könnte Ship of Fools genau richtig für euch sein.



Zudem ist Team 17 bekannt für knallige Multiplayer-Action und wird im Tandem mit dem noch unbeschriebenen Blatt Fika Productions vermutlich auch diesmal abliefern. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn das Schiff in See sticht.

Kann euch Ship of Fools ins Roguelike-Reich locken? Oder verschlingt ihr ohnehin alles aus dem Genre?