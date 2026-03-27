Sechsmal so groß wie Fallout 4: Postapokalyptischen Open-World-Shooter für PS5 jetzt günstig abstauben!

Allein für die Atmosphäre der postapokalyptischen Welt ist dieser Shooter schon einen Blick wert.

Lust auf eine postapokalyptische Open World im Stil von Fallout? Bis das nächste Spiel der Reihe aus dem Hause Bethesda kommt, kann es leider noch lange dauern. Dafür bekommt ihr bei Amazon gerade eine der besten Alternativen günstiger, den erst Ende 2025 für die PS5 erschienenen Endzeit-Shooter gibt es dort gerade im Sonderangebot. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht zwar keine Angaben zur Dauer des Angebots, ist jedoch vermutlich mit einem Oster-Deal von Otto mitgezogen, der noch bis zum 6. April laufen soll, falls er nicht vorher ausverkauft ist. Auch MediaMarkt und Saturn haben den Preis des Open World-Spiels angepasst, sodass ihr die freie Wahl habt, wo ihr kaufen wollt:

64 km² Postapokalypse: Das ist der Open-World-Shooter für PS5!

2:51 Stalker 2 im Trailer

Autoplay

Es geht hier um Stalker 2 (oder S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, wie der Titel offiziell lautet). Der First Person Shooter schickt euch in einer alternativen Version der Gegenwart in die Sperrzone rund um den Atomreaktor von Tschornobyl, in der sich nach einer zweiten Explosion im Jahr 2006 Mutanten, seltsame Anomalien und sich gegenseitig bekriegende Fraktionen ausgebreitet haben. Als sogenannter Stalker versucht ihr, wertvolle Artefakte aus der Zone zu bergen.

Euch wird dabei eine 64 km² große Open World (zum Vergleich: Fallout 4 ist circa 10 km² groß) geboten, deren postapokalyptischen Look Stalker 2 wunderhübsch in Szene setzt. Durch Fotogrammetrie und Scans realer Umgebungen schafft das ukrainische Entwicklerteam einen ebenso düsteren wie authentisch wirkenden Stil. Die packende Atmosphäre der trostlosen und dennoch voller faszinierender, teils surrealer Geheimnisse steckenden Welt macht den Reiz von Stalker 2 aus.

Die Welt von Stalker 2 ist nicht nur groß, sondern auch sehr atmosphärisch gestaltet.

Spielerisch setzt Stalker 2 auf klassische Shooter- und Survival-Horror-Mechaniken. Euch steht ein stattliches Arsenal aus rund 30 Waffentypen zur Verfügung, die noch dazu modifizierbar sind, wobei es sich trotz einiger exotischen Gadgets größtenteils um realistische Pistolen und Gewehre handelt. Neben Menschen und Mutanten können euch auch Hunger, Strahlung, Schlafmangel und blutende Wunden gefährlich werden.

Für eure Reise durch die Zone solltet ihr etwas Zeit einplanen: Im Schnitt könnt ihr mit circa 70 Stunden Spielzeit rechnen. Wenn ihr alles erkunden wollt, können es auch weit über 100 sein, wobei sich Stalker 2 theoretisch auch deutlich schneller durchspielen lässt, wenn man sich ganz auf die Hauptstory konzentriert. Das würden wir euch jedoch nicht empfehlen, denn gerade das freie Erkunden der mysteriösen Welt macht am meisten Spaß.

Zum ursprünglichen Xbox-Release im November 2024 hatte uns Stalker 2 übrigens noch nicht begeistert. Schon damals hatten wir dem Endzeit-Shooter zwar attestiert, dass er im Kern ein hervorragendes Spiel ist, jedoch hatte uns der noch unfertige Zustand den Spaß verdorben. Das ist in der ein Jahr später erschienenen PS5-Version nicht mehr so. Bugfrei ist Stalker 2 zwar auch heute nicht, aber doch deutlich besser aufpoliert, was sich an den Nutzer-Bewertungen zeigt: Im PS Store steht es derzeit bei 4,46 von 5 Sternen.