Die Simpsons: Seit wann es die Serie gibt und wer sie überhaupt erfunden hat

Die Simpsons treiben schon eine gefühlte Ewigkeit ihr Unwesen im TV.

Die Simpsons sind aus dem kulturellen Gedächtnis nicht mehr wegzudenken. Sie zählen zu den größten Kult-Figuren, die das Fernsehen jemals hervorgebracht hat. Mittlerweile gibt es ganze 36 Staffeln. Aber wann und wo nahm die berühmte TV-Familie ihren Anfang und wer steckt überhaupt dahinter?

Wer hat wann Die Simpsons erfunden?

Fangen wir mit dem Mann an, der Die Simpsons erschaffen hat: der Comicautor Matt Groening. Das dürfte alle, die schon ein paar Simpsons-Folgen gesehen haben, wenig überraschen. Immerhin prangt sein Name immer am Anfang und Ende jeder Folge auf dem Bildschirm.

Es hat allerdings gedauert, bis sie eine richtige TV-Serie erhielten. Bereits 1985 hatte sich der Produzent James L. Brooks beim Comiczeichner Matt Groening gemeldet, weil er seine Zeichentrickreihe Life in Hell so mochte. Die erschien jede Woche in der Zeitung (via: Die Simpsons).

Ursprünglich sollte Matt Groening für die Tracy Ullman Show eine kleine Zeichentrick-Reihe zeichnen. Um das zu besprechen, lud der Produzent den Zeichner ein. Der Legende nach soll Matt Groening schon im Wartezimmer von James L. Brooks die erste Simpsons-Zeichnung angefertigt haben.

Dieser Entwurf der Simpsons-Familie gefiel James L. Brooks offenbar so gut, dass er Matt Groening direkt damit beauftragte, aus dem Bild der Simpsons eine Reihe kurzer Zeichentrick-Clips zu machen, die zwischen 30 und 60 Sekunden lang sein sollten.

Der allererste Clip war 45 Sekunden lang, hieß "MG01 - Good Night" und kann auf der Simpsons-Seite zumindest in Bildern begutachtet werden. Das Video wurde am 19. April 1987 ausgestrahlt und sorgte direkt für Begeisterung. Aufgrund des großen Erfolgs wurde direkt eine 30-minütige Episode in Auftrag gegeben, die "Simpsons roasting on an open fire" (Es weihnachtet schwer) heißt und am 17. Dezember 1989 erstmalig bei FOX zu sehen war – die Geburtsstunde der Simpsons-TV-Serie, wie wir sie heute kennen.

Seitdem hat Matt Groening aber nicht nur an Die Simpsons gearbeitet, sondern auch Futurama und Disenchantment kreiert. Letzteres seht ihr hier im Trailer:

0:34 Disenchantment - Trailer kündigt neue Netflix-Serie von Simpsons-Macher Matt Groening an - Trailer kündigt neue Netflix-Serie von Simpsons-Macher Matt Groening an

Im deutschen Fernsehen liefen Die Simpsons erst viele Monate später – und zwar im ZDF

Klingt komisch, ist aber so: Ihren ersten Fernsehauftritt im deutschen TV hatten die Simpsons beim ZDF. Dort war ihnen allerdings kein allzu großer Erfolg vergönnt, weshalb sie kurz nach dem Start dann auch schon wieder abgesetzt wurden.

Erst ab 1994 bei ProSieben: Ihren Durchbruch in Deutschland haben die Simpsons erst eine ganze Weile später gefeiert, und zwar bei ProSieben. Dort liefen sie aber zunächst nur unter der Woche im Nachtprogramm, später dann auch sonntagvormittags.

Ab 1996 kam Die Simpsons dann endlich im Vorabendprogramm: Nach einigem Hin und Her bei den Sendeterminen (17:25 Uhr oder 19 Uhr) fanden sie auf ProSieben dann irgendwann ihren regelmäßigen Sendeplatz um 18:10 Uhr. Mittlerweile sind sie so berühmt, dass neue Folgen teilweise sogar zur Primetime um 20:15 Uhr gezeigt werden.

Ab wann habt ihr Die Simpsons geguckt und schaut ihr die Serie auch heute noch? Welche Erinnerungen verbindet ihr mit den gelben Springfield-Bewohner*innen?