Mit dem kommenden Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice verfolgt From Software einen komplett neuen Ansatz, behält trotz vieler neuer Mechaniken aber einige typische Elemente aus Dark Souls und Bloodborne bei.

Wie Marketing Manager Yasuhiro Kitao gegenüber GamePro im Interview bestätigt hat, wird Sekiro: Shadows Die Twice einen New Game Plus-Modus (NG+) bieten, der uns nach dem Ende in einem weiteren Durchlauf vor die gnadenlosen Gefahren der Spielwelt stellt.

Noch schwerer im NG+?

Wie genau New Game Plus in Sekiro funktioniert, wolle From Software aber erst zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben, so Kitao.

Trauen wir uns beispielsweise in Dark Souls ins NG+, erwarten uns stärkere Gegner mit mehr Lebenspunkten, die nicht nur mehr Schaden einstecken, sondern auch mehr Schaden austeilen.

Für viele Spieler fängt mit dem New Game Plus erst die wahre Herausforderung in Dark Souls an.

Ob From Software mit Sekiro einen ähnlichen Ansatz verfolgt, bleibt demnach aber offen.

Sekiro hat mehrere Enden

Allerdings sollen Spieler durch das New Game Plus dazu motiviert werden, die verschiedenen Enden des Action-Adventures zu erfahren.

Wie in Dark Souls ist Sekiros Geschichte mit nur einem Durchlauf nämlich noch nicht zu Ende erzählt.

Bezüglich der mehreren Enden hält sich der Marketing Manager aber ebenfalls bedeckt: Welche Bedingungen für welches Ende erfüllt sein müssen, verrät er nicht.

So spielt sich Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019 für PS4, Xbox One und PC.

