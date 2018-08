Activision hat den Release-Termin von Sekiro: Shadows Die Twice verraten. Das neue Actionspiel der Dark Souls-Macher FromSoftware erscheint am 22. März 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Außerdem wurde eine Collector's Edition mit allerhand Gimmicks angekündigt.

Vorschau zu Sekiro

So schwer ist das neue FromSoftware-Spiel

Das steckt in der Collector's Edition von Sekiro

Sekiro: Shadows Die Twice

18 cm große Shinobi-Statue

Karte

SteelBook

Sammler-Artbook

Digitaler Soundtrack

Spielmünzen-Repliken

Die CE sowie die digitale Version von Sekiro kann ab sofort in ausgewählten Märkten vorbestellt werden.

2 neue Gameplay-Details

Activision hat auch ein paar neue Infos zu den Features von Sekiro verraten. So sollen die knallharten Schwertkämpfe ein Kernelement sein. Dabei soll es "besondere" Schwertkünste geben.

Darüber hinaus spielen Augmentierungen eine Rolle.

Shinobi-Prothesen: Wir können einzigartige prothetische Werkzeuge ausrüsten und diese wechseln, um die Schwachpunkte gewaltiger Gegner zu finden. Zudem gibt's Werkzeuge wie einen Greifhaken, der bei der Erkundung und Durchquerung der Spielwelt hilft.

Wir können einzigartige prothetische Werkzeuge ausrüsten und diese wechseln, um die Schwachpunkte gewaltiger Gegner zu finden. Zudem gibt's Werkzeuge wie einen Greifhaken, der bei der Erkundung und Durchquerung der Spielwelt hilft. Wiederauferstehung: Nach einem Tod können wir an Ort und Stelle wieder zum Leben erwachen. Wir können die Wiederauferstehung zum taktischen Rückzug einsetzen oder damit einen Gegner täuschen und zur Gegenoffensive übergehen.

Details zu Spielwelt, Charakter-Editor & mehr

Noch mehr Infos zu Sekiro

So könnt ihr Sekiro schon jetzt spielen

Wenn ihr in Köln seid, könnt ihr euch selbst ein Bild von Sekiro machen. Der Titel ist auf der Gamescom spielbar.

Schlendert dazu einfach in Halle 7.1 zu Stand B42-C41 und hofft, dass die Schlange nicht zu lang ist.

Sekiro: Shadows Die Twice - Screenshots ansehen

Habt ihr schon Sekiro schon vorbestellt oder wollt ihr es erst auf der Gamescom anzocken?