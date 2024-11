Hogwarts Legacy-Fan baut echte Augentruhe und die schaut sich tatsächlich um!

Das Auge der Truhe bewegt sich und erinnert an ein älteres Spielzeug. (Bild: Reddit / mmmmystery)

Hogwarts Legacy hat im letzten den Traum vieler Harry-Potter-Fans erfüllt, endlich frei in einem virtuellen Hogwarts und der Umgebung herumlaufen zu können. Während ältere Harry-Potter-Spiele zwar ebenfalls ein begehbares Schloss vorzuweisen hatten, haben die Entwickler*innen von Hogwarts Legacy noch einen draufgelegt.

Zu den vielen Sammelgegenständen und Geheimnissen, die ihr im Spiel entdecken könnt, gehören die Augentruhen. Ein begabter Redditor hat die nun sehr originalgetreu nachgebaut – inklusive sich bewegendem Auge!

Diese reale Augentruhe schaut sich sogar um

Auf Reddit teilt User mmmmystery den eigenen Nachbau einer Augentruhe aus Hogwarts Legacy. Hier könnt ihr euch das schicke Teil direkt selbst anschauen:

Bei der schicken Augentruhe im Video handelt es sich um einen Nachbau, den User mmmmystery mithilfe von 3D-Druck hergestellt hat. Das Besondere ist definitiv das sich bewegende Auge, das einige User in den Kommentaren lustigerweise an die Furby-Spielzeuge erinnert, die vor allem in den späten 1990er-Jahren beliebt waren.

Wenn ihr wie wir von dem Projekt beeindruckt seid, könnt ihr euch einen Teil des Entstehungsprozesses auf dem Instagram-Account des Users anschauen. Dort teilt der nämlich unter dem anderen Usernamen mysterymakers_3d ein Making-of der Augentruhe.

In diesem Making-of könnt ihr unter anderem sehen, dass diese spezifische Augentruhe nicht zur Aufbewahrung dient, da ihr Innenleben für die Technologie reserviert ist, die das Auge bewegt:

Wollt ihr selbst so eine Augentruhe, könnt ihr diese zwar nicht kaufen, jedoch könnt ihr als Mitglied auf dem Patreon-Account des Users die Daten für den 3D-Druck herunterladen.

Das ist die eigentliche Funktion der Augentruhen im Spiel

In Hogwarts Legacy sind überall im magischen Schloss Augentruhen verstreut. Wenn euch das namensgebende Auge bemerkt, dann öffnet sich die Truhe für euch nicht. Wie ihr das umgehen könnt, erklärt euch Kollege Dennis im folgenden Guide:

Mit Hogwarts Legacy 2 wurde bereits der Nachfolger zum Spiel angekündigt. Die Legacy-Spiele seien als langfristiges Franchise geplant, das mit dem zweiten Teil auch mit der kommenden HBO-Serie verwoben sein soll. Wir sind gespannt, ob wir darin wiederkehrende Elemente wie die Augentruhe sehen werden.

Hättet ihr gerne selbst so eine Augentruhe mit bewegendem Auge oder habt ihr im Spiel schon genug davon gesehen?