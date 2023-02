Hogwarts Legacy: Die Augentruhen öffnen und schnell viel Geld verdienen

Stromert ihr in Hogwarts Legacy durch die riesige Zauberschule, sind euch bestimmt schon die verzierten Truhen mit dem großen Kullerauge aufgefallen. Das Problem ist nur, dass sie so gar keine Lust darauf haben, dass ihr ihren kostbaren Schatz mopst. Nähert ihr euch, verschließen sie ihr Auge und damit auch die Möglichkeit sie zu öffnen. Wie ihr sie überlistet und warum ihr das unbedingt tun solltet, das wollen wir euch verraten.

So überlistet ihr die Truhe

Um sie zu öffnen, benötigt ihr den Zauber Desillusionierung, den ihr im Verlauf der Geschichte automatisch von Professor Fig während der Mission "Geheimnisse der verbotenen Abteilung" erhaltet.

Habt ihr die Mission, in der ihr euch zusammen mit Sebastian in die Verbotene Abteilung der Bibliothek schleicht, abgeschlossen, geht ihr wie folgt vor: Entfernt euch gut zehn Meter von der Truhe und wirkt den Desillusionierungszauber. Nun könnt ihr die Truhe wie jede andere auch mit der Viereck/X-Taste öffnen.

Es gibt noch eine Alternative

Seid ihr in der Geschichte noch nicht so weit vorangeschritten, gibt es mit den Unsichtbarkeitstränken noch eine weitere Möglichkeit, die Truhen mit dem großen Auge zu öffnen. Allerdings würden wir euch dringend davon abraten, da sie teuer in der Anschaffung und zudem sehr effektiv im Kampf sind.

Hier könnt ihr den Trank kaufen: Geht zu J. Pippin, der in Hogsmead in seinem Laden für Zaubertränke die Phiolen zum Kauf anbietet. Allerdings verlangt er dafür stolze 500 Gold und warum sich dieser Preis nicht lohnt, dazu gleich mehr.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Warum ihr die Truhen unbedingt öffnen solltet

Haltet euren Zauberstab fest, die folgende Info wird euch freuen. Jede der Augentruhen füllt euren Geldbeutel mit 500 Gold. Da ihr speziell in Hogwarts auf so manch listige Item-Kiste trefft, könnt ihr so schnell an eine ganze Stange Gold gelangen.

Habt ihr allerdings vorab einen Unsichtbarkeitstrank für das stolze Sümmchen gekauft, habt ihr nichts gewonnen. Daher geduldet euch und wartet, bis ihr nach wenigen Stunden den Desillusionierungszauber lernt.

