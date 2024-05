Hellblade 2 solltet ihr unbedingt mit einem Headset spielen und diese lohnen sich besonders

Hellblade 2 ist ein audiovisuelles Glanzstück für die Xbox Series X/S und den PC.

Mit Hellblade 2 ist am 21. Mai vielleicht nicht das beste, aber sicherlich eines der technisch beeindruckendsten Spiele des Jahres 2024 erschienen.

Dank Unreal Engine 5 und aufwändigen Motion Capturing-Aufnahmen sieht das zweite Hellblade-Spiel absolut fantastisch aus – unabhängig davon, ob ihr den Titel auf einer Xbox Series X/S oder einem PC spielt. Damit es sich auch so gut wie möglich anhört, können wir euch Kopfhörer nur ans Herz legen.

Auch Ninja Theory empfiehlt euch Headsets

Der neue Titel aus dem Hause Ninja Theory ist nicht nur ein optisches, sondern auch ein akustisches Fest. Das fängt bei der hervorragenden Abmischung an, zieht sich über die fantastische Sprachausgabe – die allerdings nur englisch ist – und endet bei den wuchtigen Effekten und der treibenden Musikuntermalung.

Kurz vor dem Launch gab Entwickler Ninja Theory eine Empfehlung ab, wie ihr dieses Soundgewitter am besten hören solltet. Und nein, es wurden keine teuren Dolby Atmos-Soundsysteme oder aufwändige Lautsprecher-Setups empfohlen, sondern: Headsets.

Ich bin diesem Anraten gefolgt, habe Hellblade 2 für meinen Test komplett mit Kopfhörern durchgespielt und kann mich der Empfehlung nur vorbehaltlos anschließen. Wirklich, spielt dieses Spiel unbedingt mit Headset!

Tobias Veltin Sound ist für Tobi bei Spielen meist wichtiger als das Bild. Grund dafür ist der mittlerweile leider schon verstorbene Kollege Henry, der ihm mit seinem Equipment schon früh zeigte, welche Wucht und Wirkung die akustische Seite bei Spielen und Filmen haben kann.



Zuhause setzt Tobi aktuell im Wohnzimmer auf ein 3.0-System, für sein Test-Setup am Arbeitsplatz nutzt er allerdings ausschließlich Kopfhörer. Was sich bei Hellblade 2 besonders gelohnt hat.

13:20 Hellblade 2 ist das wohl schönste Spiel des Jahres - in anderer Hinsicht aber auch eine Enttäuschung

Diese Headsets kann ich euch aus eigener Hör-Erfahrung empfehlen

Falls ihr noch kein Headset habt, solltet ihr spätestens für Hellblade 2 über die Anschaffung nachdenken. Ich habe beim Test das Xbox Wireless Headset von Microsoft getragen, das knapp 100 Euro kostet und mir persönlich vor allem wegen seines guten Tragegefühls, der intuitiven Bedienung sowie des sehr guten Klangs gefällt.

Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Test zum Wireless Headset:

Ebenfalls empfehlenswert – mit 170 Euro allerdings auch deutlich teurer – ist das Kaira Pro, das vor allem in den Kategorien Sound und Tragekomfort gut abschneidet, dafür aber bei der Qualität des verbauten Mikros schwächelt. Für mehr Infos lege ich euch auch hier meinen Test dazu ans Herz:

Es gibt allerdings noch deutlich mehr empfehlenswerte Headsets für die Xbox Series X/S auf dem Markt. Einen Überblick bekommt ihr in der Hardware-Übersicht meiner Kolleg*innen:

Warum der Sound von Hellblade 2 so beeindruckend ist

Ninja Theory nutzt im Spiel sogenanntes "Binaural Audio". Das bedeutet ganz grob gesagt, dass Soundaufnahmen über zwei Mikrofone aufgenommen werden, die das menschliche Gehör simulieren. Dadurch entsteht ein verblüffender 3D-Effekt, für den es nicht einmal teure Surround-Headsets braucht, sondern Stereo-Kopfhörer ausreichen.

Durch Binaural Audio lassen sich selbst feinste Details in den Umgebungen orten, dazu kommen die Stimmen der Furien, die Senua aufgrund ihrer Psychose hört. Mit einem Headset fühlt man sich, als würden die Stimmen im eigenen Kopf sitzen – jederzeit an bestimmten Punkten ortbar.

Ich habe schon viele Spiele mit beeindruckendem Sounddesign gehört, Hellblade 2 reiht sich für mich hier aber ganz vorne mit ein. Und für die beste Wirkung braucht es wie erwähnt keine sündhaft teure Surround-Anlage. Sondern "nur" ein ordentliches Headset.

Was nutzt ihr für Headsets an eurer Xbox? Und hat euch der Sound von Hellblade 2 auch so umgehauen wie mich?