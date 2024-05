Hellblade 2: Diese 6 Einstellungen solltet ihr direkt ändern - HDR, Grafik und Steuerung

Wir schauen einmal (wenn auch mit weniger Panik im Blick) auf die besten Einstellungen von Hellblade 2.

Die Xbox Series X|S hat mit Senua's Saga: Hellblade 2 ein absolutes Grafik-Monster erhalten. Das mythische Psycho-Drama bringt die Konsolen bis ans Limit, bietet daher aber auch relativ wenige Einstellungen in grafischer Hinsicht. Ein paar sind uns aber dann doch ins Auge gesprungen und wir haben auch noch ein bisschen an Steuerung und Co. gefeilt.

In diesen Kategorien könnt ihr unsere Empfehlungen nachschlagen:

Kampf-Schwierigkeitsgrad

zu finden unter: Spiel

Spiel Unsere Empfehlung: Dynamisch

In Hellblade 2 wird selten, wirklich sehr selten gekämpft. Daher ist die Wahl des Kampf-Schwierigkeitsgrades auch gar nicht mal so entscheidend. Mit Leicht, Normal und Schwer legt ihr stufenweise die Widerstandsfähigkeit sowie den Schaden eurer Feinde fest.

Dynamisch reguliert hingegen permanent beide Faktoren, je nachdem, wie gut ihr pariert, Schaden austeilt und Angriffen ausweicht. Teilweise werden sogar stärkere Feinde übersprungen, wenn ihr gegen sie gestorben seid.

Die Kämpfe sind atemberaubend inszeniert, ein höherer Schwierigkeitsgrad würde dabei eher stören (und es gibt auch keine wirkliche Belohnung dafür).

Da wir mit Dynamisch angenehm flüssig durch das Spiel kamen und sich das Bestehen einer höheren Herausforderung kaum auszahlt, fiel unsere Wahl ziemlich eindeutig aus.

Übrigens: Rätsel bleiben immer gleich, ihr Schwierigkeitsgrad kann nicht geändert werden.

Bewegungsunschärfe

zu finden unter: Grafik > Zugänglichkeit

Grafik > Zugänglichkeit Unsere Empfehlung: 4

Hellblade 2 ist quasi ein Film in Videospielform und das zeigt sich auch bei den Nachbearbeitungseffekten.

Ninja Theory hat penibel darauf geachtet, dass Tiefenschärfe zu jeder Sekunde perfekt gesetzt ist und auch die pixelgenaue Bewegungsunschärfe kann sich wirklich sehen lassen.

Es werden ausschließlich Bildelemente mit hohem Bewegungstempo weichgezeichnet, ihr verpasst in der Regel also auch nichts von der schicken Umgebung.

Schwert und sogar einzelne Haarsträhnen werden von Motion Blur erfasst, andere Körperpartien von Senua bleiben aber gestochen scharf, genau wie ihr Gegner.

Außerdem hilft der Effekt auf der Xbox dabei, die niedrige Framerate von 30 fps zu kaschieren. Aber der Titel besticht eben auch mit seiner enormen Bildschärfe, weshalb wir eher zu einer niedrigen Einstellung im Bereich von 3 bis 5 tendieren.

Kamerawippen

zu finden unter: Spiel > Zugänglichkeit

Spiel > Zugänglichkeit Unsere Empfehlung: 3

In Hellblade 2 kann es ganz schön hektisch werden – vor allem in den wenigen Kämpfen – weshalb der fortwährende Handkamera-Stil auf Dauer ein wenig nerven kann.

Mit der Wipp-Einstellung stellt ihr die Kamera ein ganzes Stückchen stabiler, cineastische Kameraschwenks in Zwischensequenzen bleiben aber unangetastet.

HDR

zu finden unter: Grafik

Grafik Unsere Empfehlung: Standard oder… HDR-Helligkeit: Hell HDR-Gamma: 50 bis 55 Dynamisches Tone Mapping: An

Standard oder…

Eigentlich ist Hellblade 2 ein perfektes Spiel für HDR – es bietet starke Kontraste aufgrund der häufig extrem finsteren Umgebungen und lässt immer mal wieder Highlights durchblitzen wie Flammen und oder Lichtreflexionen.

Die Implementierung des erweiterten Dynamikumfangs ist jedoch ein zweischneidiges Schwert.

Erst einmal gibt es wohl einen nervigen Bug: Obwohl im Hauptmenü auf die HDR-Kalibrierung der Xbox (oder dem Windows-PC) verwiesen wird, hat sie keinerlei Einfluss auf die vom Spiel ausgegebenen HDR-Daten.

Hellblade 2 geht also grundsätzlich nach den Referenzwerten der Entwickler*innen und die entsprechen am ehesten einem TV-Display mit 800 bis 1.000 Nits. Bei allem darunter kann es zu Clipping-Fehlern von hellen Objekten kommen, Fernseher mit leuchtintensiverem Panel werden hingegen nicht völlig ausgereizt.

Selbst wenn in Hellblade 2 die Sonne ausnahmsweise mal richtig knallt, hält der Titel perfekt die Balance aus dunklen Schattierungen und strahlenden Bildelementen.

Zudem kann der Titel je nach TV-Modell zu dunkel erscheinen. Dann könnt ihr mit den Einstellungen für 'HDR-Helligkeit' und 'HDR-Gamma' aber nachjustieren, wenn auch nur in eingeschränkter Form.

Die HDR-Helligkeit dreht die Leuchtintensität ein Stückchen nach oben, etwa 8 Prozent höhere Nits-Zahlen könnt ihr beispielsweise in dem Bereich um 0 bis 300 Nits herausholen. In der Spitze ändert sich aber wenig.

Dabei können allerdings auch ein paar Elemente wie beispielsweise Wolken in andere Bildareale clippen. Jedoch ist uns das so selten passiert, dass wir die helle Einstellung zweifelsfrei empfehlen können.

Beim HDR-Gamma wird es da schon ein wenig kniffliger: Damit hellt ihr schattige Bildbereiche für mehr Details auf, allerdings blassen auch die Farben mit jedem Zähler nach rechts aus und ihr verliert die brillanten Schwarzwerte des Spiels. Geht damit also so sparsam um, wie nur möglich!

Neben der Gamma- und der Helligkeitseinstellung könnt ihr auch noch mit der Tone Mapping-Option eures TVs experimentieren. Dynamisches Tone Mapping kann sich im Falle von Hellblade 2 je nach Modell lohnen, um aus den Spielszenen ein bisschen mehr Leuchtkraft herauszuholen.

Genialer Kniff für Feinjustierungen: Drückt ihr die Menü-Taste (häufig auch 'Start') auf eurem Controller, könnt ihr zu einer bildschirmfüllenden Vorschau der aktuellen Spielszene umschalten und dort die HDR-Optionen optimal für euren TV einstellen.

Steuerung

Unsere Empfehlungen: Sprint auf RB Blocken/Parieren auf LB Ausweichen auf B



Wie haben uns bei Hellblade 2 für eine leichte Anpassung der Steuerung entschieden, die vor allem Souls-Spieler*innen entgegenkommen dürfte.

Parieren gehört jawohl wie in Sekiro, Wo Long oder Lies of P auf LB!

Zusätzlich haben wir die Ausweichrolle wie in so vielen Action-Spielen auf B gelegt und den Sprint auf RB, wo er schnell erreichbar ist.

Sprint-Eingabetyp

zu finden unter: Spiel > Zugänglichkeit

Spiel > Zugänglichkeit Unsere Empfehlung: Umschalten

Um nicht im Schneckentempo voranzukommen, werdet ihr in Hellblade 2 unverhältnismäßig viel sprinten. Damit ihr nicht permanent die Sprint-Taste durchdrücken müsst, könnt ihr die Umschaltfunktion nutzen.

Was Senua's Saga: Hellblade 2 als Spiel zu bieten hat, das haben wir im Test-Video zusammengefasst:

Ein paar Einstellungen konnten wir also tatsächlich zusammentragen, die euch die Reise durch Midgard hoffentlich erleichtern. Hier findet ihr zudem Lösungen zu den Sammelgegenständigen im Spiel:

Ansonsten spielt sich Hellblade 2 ziemlich linear und ist auch nicht gerade ein Umfangsmonster. Ihr solltet also rasch vorankommen, mit unseren Tipps ja vielleicht sogar in besserem HDR und einer zugänglicheren Steuerung.

