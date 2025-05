Das grafisch beste Xbox-Exclusive erscheint bald für die PlayStation 5

Senua durchlebt bald auch auf der PlayStation 5 einen technisch sehenswerten Albtraum auf Island.

Das nächste ehemalige Xbox-Exclusive wandert auf die PlayStation 5. Zum Geburtstag von Senua's Saga: Hellblade 2 hat das Entwicklerteam bekannt gegeben, dass das Spiel auf die PS5 portiert wird. Und das schon bald, der Release soll nämlich noch in diesem Sommer sein – einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Hellblade 2 war erst im Mai 2024 für die Xbox Series X/S und den PC erschienen und konnte damals vor allem mit seiner enorm detaillierten und stimmungsvollen Optik beeindrucken – überhaupt gehört der Titel zu den technisch stärksten, die derzeit erhältlich sind.

Wie Ninja Theory außerdem angekündigt hat, erscheint das Spiel als Enhanced Edition. Das heißt es bekommt einige neue Features, die auch für die Xbox- und PC-Version als kostenloses Update verfügbar sein werden. Zuletzt wird es auch eine eigens PS5 Pro-optimierte Version geben.

Gerüchte um PS5-Portierung gab es schon länger

Nun erscheint das Action-Adventure von Ninja Theory also auch für die PlayStation-Konsole. Eine große Überraschung ist das nicht mehr, schließlich geisterte der Titel schon Anfang des Jahres immer mal wieder als mögliche PS5-Portierung durch die Gerüchteküche.

Die Bestätigung zeigt einmal mehr Microsofts aktuellen Kurs, Spiele aus den hauseigenen Studios einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Zuletzt war Forza Horizon 5 für die PS5 angekündigt worden, zukünftig wird es zudem laut Xbox-Chef Phil Spencer "keine roten Linien" geben, was die Portierung eigener Marken betrifft.

In Senua's Saga: Hellblade 2 schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Kelten-Kriegerin Senua, die auf Island Rache an einem Nordmänner-Stamm nehmen will, der ihren Verlobten ermordet hat. Schnell erkennt sie dort aber, dass die Björk – so heißt der Stamm – nicht die größte Bedrohung sind, die auf Island lauert.

Zu den Stärken zählen neben der teils phänomenalen Technik auch die Darstellung von Senua selbst sowie die Inszenierung der Geschichte. Contra-Punkte sind dagegen unter anderem das stellenweise etwas hakelige Gameplay, die zweite Hälfte der Story sowie die recht kurze Spielzeit (6-7 Stunden). Mehr zum Spiel könnt ihr im oben verlinkten Test zu Hellblade 2 lesen.

