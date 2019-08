N64-Klassiker Shadow Man könnte für die Switch erscheinen

Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass das Gamecube-Jump&Run Super Mario Sunshine auf der Switch erscheinen könnte und jetzt gibt es auch Hoffnung für einen Re-Release eines absoluten N64-Klassikers.

Die Rede ist von Shadow Man, das ursprünglich 1999 veröffentlicht wurde und insbesondere auf dem N64 Kultstatus erlangte - der Titel erschien allerdings auch für PlayStation, Dreamcast und PC.

Warum könnte es auf die Switch kommen? Der CEO der Nightdive Studios, Stephen Kick, hat sich zu dem Thema auf Twitter geäußert. Nightdive hat bereits anderes Klassiker wie die beiden Turok-Spiele auf die Switch gebracht und wurde speziell nach Shadow Man gefragt.

Seine Antwort: "Es ist möglich"

Thank for your kind words, Shadow Man on Switch is possible!