Turok - N64-Klassiker kommt bald für die Switch, Teil 2 soll folgen

Die Entwickler von Nightdive Studios bringen den Shooter Turok: Dinosaur Hunter in Kürze auf die Nintendo Switch. Der Release soll bereits am 18. März erfolgen, der Preis wird knappe 20 Dollar betragen. Ob der Titel auch in Deutschland zu diesem Zeit- und Preispunkt erscheint, ist noch nicht bekannt.

Bei der Umsetzung handelt es sich um einen Port des HD-Remasters, das im letzten Jahr bereits für die Xbox One erschienen war. Das Gameplay ist dementsprechend unverändert, allerdings wurde die Grafik des Klassikers etwas aufgepeppt.

Per Discord bestätigte Nightdive zudem, dass auch das Remaster von Turok 2: Seeds of Evil auf der Switch aufschlagen wird. Einen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

