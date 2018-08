Shadow of the Tomb Raider - Einzigartige Xbox One X wird zum guten Zweck versteigert

Am 14. September erscheint Shadow of the Tomb Raider für die PS4, Xbox One und den PC. Passend zum Release hat sich Microsoft eine Aktion ausgedacht, mit dem sie Fans etwas Besonderes bieten und gleichzeitig Tieren in Not helfen.

Auf Ebay wird momentan eine Xbox One X mit einem Terrabyte Speicherplatz versteigert, im streng limitierten Tomb-Raider-Design.

So streng limitiert, dass es davon auf der Welt nur eine gibt.

Auf der Konsole findet sich ein Maya-Kalender, in dessen Mitte eine halb vom Mond verdeckte Sonne leuchtet. Mit ihren Moosspuren und der Liane, die sich über die Konsole rankt, wirkt die One X beinahe selber wie ein Artefakt.

Passend dazu wird ein Controller mitgeliefert, der ebenfalls von Lianen überwuchert und mit Maya-Banderolen verziert ist.

Die Xbox wird allerdings nicht versteigert, um Microsoft ein paar Extra-Dollar zu sichern. Die Aktion hilft Tieren in Not. Alle Erlöse gehen an Best Friends Animal Society, eine amerikanische Hilfsorganisation.

Höchstgebot bei knapp 3500 Dollar

Wer sich die Konsole sichern will, sollte schnell sein und ein großes Portemonnaie mitbringen.

Die Auktion geht noch bis Mittwoch, den 5. September 2018, momentan liegt das höchste Gebot bei knapp 3500 Dollar.

Die Auktion erscheint übrigens zum gleichen Zeitpunkt wie das "Shadow of the Cute Raider"-Video von Microsoft, in dem ein es ein Tomb Raider-Hund mit Katzen-Söldnern aufnimmt.