Update: Nun hat Square Enix den neuen Trailer zu Shadow of the Tomb Raider auch offiziell veröffentlicht. Außerdem waren wir derweil in London beim Anspieltermin. Wie sich der neue Teil spielt, in welche Richtung sich die Story entwickelt und welche Neuerungen auf uns zu kommen, erfahrt ihr in unserer Preview zu Shadow of the Tomb Raider.

Originalmeldung:

"Am 27. April 2017 will Square Enix weitere Infos zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlichen. Dann dürfte es auch einen ersten Gameplay-Trailer zu sehen geben (wenn er nicht vorher wieder auf kuriose Art und Weise geleakt wird)."

Schrieben wir am 15. März 2018, als Square Enix Shadow of The Tomb Raider offiziell mit Release-Termin, Plattformen und Teaser-Trailer ankündigte.

Neuer Trailer zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht

Heute haben wir den 27. April 2018, und wie vermutet wird Shadow of The Tomb Raider erneut von einem Leak eingeholt. Nicht Publisher Square Enix, sondern Microsoft hat den ersten richtigen Trailer zum Action-Adventure bereits auf seiner Website veröffentlicht.

Dabei handelt es sich aber um keinen Gameplay-, sondern um einen Story-Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt.

Im Vergleich zu den Vorgängern Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider zeigt sich das Spiel im neuen Trailer deutlich düsterer und brutaler. Lara kämpft sich hier offenbar durch Mexiko und nimmt es nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit mysteriösen Ritual-Kriegern auf, die optisch an die Azteken-Kultur anmuten. Sogar eine Opfer-Szene wird angeschnitten.

Im Trailer bekommen wir außerdem einen Charakter zu Gesicht, der den Hauptbösewicht des Spiels darstellen könnte (Bild oben). Offizielle Story-Details lassen aber noch auf sich warten, weshalb wir bislang nur spekulieren können.

Gameplay auf Microsoft E3 2018-PK?

Dass im Trailer das Xbox-Logo prangert, deutet außerdem auf einen Marketing-Deal zwischen Square Enix und Microsoft.

Auf der Microsoft-PK im Rahmen der E3 2018 könnten wir also erstmals Gameplay sehen. Anders als Rise of the Tomb Raider erscheint Shadow of the Tomb Raider aber zeitgleich am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Leak Raider

Shadow of the Tomb Raider blickt auf eine Reihe kurioser Leaks zurück. Der Titel des Spiels tauchte erstmals im Netz auf, weil ein Reddit-User in der U-Bahn einen Fahrgast dabei beobachtete, wie er an einer Präsentation zu dem Spiel arbeitete.

Und damit nicht genug: Kurz vor dem offiziellen Reveal des Spiels konnten wir im Quellcode der Teaser-Website zu Shadow of the Tomb Raider vorab alle Eckdaten zum Spiel herausfiltern, also Release-Datum, Plattformen und mehr.

Und damit immer noch nicht genug: Der erste Teaser-Trailer zum Spiel huschte ebenfalls vor der eigentlichen Enthüllung durchs Netz. Im Kino war der Teaser nämlich bereits im Zuge des Tomb Raider-Films mit Alicia Vikander zu sehen, was Fans natürlich abgefilmt und ins Netz gestellt hatten.