Neues Koop-Spiel ist überraschend als Shadowdrop erschienen - Xbox Game Pass-Mitglieder können es sogar ohne Zusatzkosten zocken

Wenn ihr zu dieser kalten Jahreszeit Lust auf ein Cozy Koop-Spiel habt, könnte Young Suns ein Blick wert sein.

Cassie Mammone
26.11.2025 | 12:29 Uhr

Young Suns schnappt sich das Einrichtungselement von Cozy-Spielen und befördert es ins All. Young Suns schnappt sich das Einrichtungselement von Cozy-Spielen und befördert es ins All.

Gerade ist ohne vorherige Ankündigung ein neuer Titel in der Spielvorschau des Xbox Game Pass aufgetaucht. Dabei handelt es sich um das Koop-Spiel Young Suns. Ihr könnt ab sofort loszocken – wenn ihr in Besitz des Xbox-Abonnements seid, sogar ohne zusätzliche Kosten.

Young Suns erscheint als Shadowdrop im Early Access

Young Suns spielt im Weltall, spezifischer auf dem Planeten Jupiter. Auf dem frisch befreiten Planeten erhaltet ihr ein eigenes Raumschiff, das ihr nach Lust und Laune gestalten könnt. Während ihr euch der Dekoration widmet, könnt ihr euch mit den Bewohner*innen des Planeten unterhalten und ihnen bei ihren alltäglichen Problemen helfen.

Video starten 1:08 Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen

Das Spiel findet aber nicht nur auf dem Jupiter und eurem Raumschiff statt. Ihr könnt weitere Planeten, fremde Stationen und sogar Ruinen besuchen. Außerdem befindet ihr euch in einer friedlichen Phase des Wiederaufbaus des Planeten, den ihr eigenhändig mitgestalten könnt.

Der Trailer offenbart zusätzlich einen umfangreichen Charaktereditor, mit dem ihr eure Spielfigur individualisieren könnt.

Young Suns ist als Koop-Titel für bis zu vier Personen geeignet. Die Entwickler*innen von KO_OP schreiben über ihr Spiel, dass es sich aktuell für eine bis zwei Stunden täglich eignet, um in die gemütliche Atmosphäre eures Raumschiffes einzutauchen.

Das Neueste auf GamePro
Fehlerhaftes Windows-Update macht einige eurer Spiele gerade bis zu 50 Prozent langsamer - Experten bestätigen miese Performance
von Chris Werian
One Piece Season 3: Netflix gibt zwei weitere Fieslinge bekannt - diese Darsteller spielen Mr. 1 und Miss Doublefinger
von Cassie Mammone
Assassin's Creed-Serie auf Netflix hat seinen ersten Hauptdarsteller gefunden - Drehort gibt Hinweise auf Story
von Annika Bavendiek

Die Entwickler*innen betonen aber auch den Early-Access-Charakter von Young Suns:

„Young Suns befindet sich noch in einer frühen, aktiven Entwicklungsphase. Das Spiel ist derzeit nur für Spieler zu empfehlen, die daran interessiert sind, die Entwicklung des Spiels zu verfolgen, sich an der Community zu beteiligen und Feedback und Vorschläge einzubringen.

Die Kernfunktionen sind zwar vorhanden, viele der erwarteten Funktionen befinden sich jedoch noch in der Entwicklung, und einige Inhalte – insbesondere Quest-Inhalte – fehlen noch. Trotzdem ist das Spiel spielbar und macht Spaß, wenn man es so spielt, wie es gedacht ist: ein oder zwei Stunden am Tag in die Welt eintauchen, langsam dein perfektes Schiff-Zuhause aufbauen und neue Freunde unter den Sternen finden.“

Aktuell dürfte also vor allem der Gestaltungsaspekt spannend sein. Wenn ihr lieber das fertige Spiel zocken wollt, müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Wie lange genau, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Young Suns ist ab sofort für den Xbox Game Pass vorhanden. Eine Steam-Seite zum Koop-Spiel existiert ebenfalls, jedoch könnt ihr das Spiel dort noch nicht herunterladen und loszocken.

Gemütlicher Koop im Weltall – ist das etwas für euch?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Fehlerhaftes Windows-Update macht einige eurer Spiele gerade bis zu 50 Prozent langsamer - Experten bestätigen miese Performance

vor 7 Minuten

Fehlerhaftes Windows-Update macht einige eurer Spiele gerade bis zu 50 Prozent langsamer - Experten bestätigen miese Performance
One Piece Season 3: Netflix gibt zwei weitere Fieslinge bekannt - diese Darsteller spielen Mr. 1 und Miss Doublefinger

vor 11 Minuten

One Piece Season 3: Netflix gibt zwei weitere Fieslinge bekannt - diese Darsteller spielen Mr. 1 und Miss Doublefinger
Assassins Creed-Serie auf Netflix hat seinen ersten Hauptdarsteller gefunden - Drehort gibt Hinweise auf Story

vor 21 Minuten

Assassin's Creed-Serie auf Netflix hat seinen ersten Hauptdarsteller gefunden - Drehort gibt Hinweise auf Story
Neues Koop-Spiel ist überraschend als Shadowdrop erschienen - Xbox Game Pass-Mitglieder können es sogar ohne Zusatzkosten zocken

vor 37 Minuten

Neues Koop-Spiel ist überraschend als Shadowdrop erschienen - Xbox Game Pass-Mitglieder können es sogar ohne Zusatzkosten zocken
mehr anzeigen