Neues Koop-Spiel ist überraschend als Shadowdrop erschienen - Xbox Game Pass-Mitglieder können es sogar ohne Zusatzkosten zocken

Young Suns schnappt sich das Einrichtungselement von Cozy-Spielen und befördert es ins All.

Gerade ist ohne vorherige Ankündigung ein neuer Titel in der Spielvorschau des Xbox Game Pass aufgetaucht. Dabei handelt es sich um das Koop-Spiel Young Suns. Ihr könnt ab sofort loszocken – wenn ihr in Besitz des Xbox-Abonnements seid, sogar ohne zusätzliche Kosten.

Young Suns erscheint als Shadowdrop im Early Access

Young Suns spielt im Weltall, spezifischer auf dem Planeten Jupiter. Auf dem frisch befreiten Planeten erhaltet ihr ein eigenes Raumschiff, das ihr nach Lust und Laune gestalten könnt. Während ihr euch der Dekoration widmet, könnt ihr euch mit den Bewohner*innen des Planeten unterhalten und ihnen bei ihren alltäglichen Problemen helfen.

1:08 Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen

Autoplay

Das Spiel findet aber nicht nur auf dem Jupiter und eurem Raumschiff statt. Ihr könnt weitere Planeten, fremde Stationen und sogar Ruinen besuchen. Außerdem befindet ihr euch in einer friedlichen Phase des Wiederaufbaus des Planeten, den ihr eigenhändig mitgestalten könnt.

Der Trailer offenbart zusätzlich einen umfangreichen Charaktereditor, mit dem ihr eure Spielfigur individualisieren könnt.

Young Suns ist als Koop-Titel für bis zu vier Personen geeignet. Die Entwickler*innen von KO_OP schreiben über ihr Spiel, dass es sich aktuell für eine bis zwei Stunden täglich eignet, um in die gemütliche Atmosphäre eures Raumschiffes einzutauchen.

Die Entwickler*innen betonen aber auch den Early-Access-Charakter von Young Suns:

„Young Suns befindet sich noch in einer frühen, aktiven Entwicklungsphase. Das Spiel ist derzeit nur für Spieler zu empfehlen, die daran interessiert sind, die Entwicklung des Spiels zu verfolgen, sich an der Community zu beteiligen und Feedback und Vorschläge einzubringen. Die Kernfunktionen sind zwar vorhanden, viele der erwarteten Funktionen befinden sich jedoch noch in der Entwicklung, und einige Inhalte – insbesondere Quest-Inhalte – fehlen noch. Trotzdem ist das Spiel spielbar und macht Spaß, wenn man es so spielt, wie es gedacht ist: ein oder zwei Stunden am Tag in die Welt eintauchen, langsam dein perfektes Schiff-Zuhause aufbauen und neue Freunde unter den Sternen finden.“

Aktuell dürfte also vor allem der Gestaltungsaspekt spannend sein. Wenn ihr lieber das fertige Spiel zocken wollt, müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Wie lange genau, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Young Suns ist ab sofort für den Xbox Game Pass vorhanden. Eine Steam-Seite zum Koop-Spiel existiert ebenfalls, jedoch könnt ihr das Spiel dort noch nicht herunterladen und loszocken.

Gemütlicher Koop im Weltall – ist das etwas für euch?